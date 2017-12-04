МОЗ обрахувало потенційний дохід лікарів первинки

Міністерство охорони здоров’я зробило розрахунки вартості надання послуг первинної медичної допомоги та порівняння витрат з розміром пропонованого тарифу на відповідні послуги. Відомості містяться в фінансово-економічному обґрунтуванні законопроекту «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», який переданий на голосування до Верховної Ради.

За інформацією заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка, розрахунки свідчать, що при поточному мінімальному фінансуванні первинної медичної допомоги, медична практика, що обслуговує 2000 пацієнтів (лікар, медсестра), буде отримувати середній дохід в обсязі 35 000 грн. на місяць. Обрахунки необхідних витрат, пов’язаних з виконанням галузевих вимог на рівні первинної медичної допомоги свідчать, що максимальна сума, яку має витратити такий суб’єкт на діагностичні тести, витратні матеріали та амортизацію оснащення, становитиме 9 081 грн на місяць. Таким чином, обсяг коштів для оплати заробітної плати та інших поточних видатків становитиме, в середньому, 25 919 грн на місяць.

Обрахунок вартості надання послуг первинної медичної допомоги, пов’язаних з виконанням галузевих вимог

Кількість населення, яке обслуговує практика (осіб) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Видатки, пов’язані з виконанням галузевих вимог

(грн на місяць) Матеріально-технічне оснащення 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 Комп'ютерна техніка 133 133 133 133 133 Витратні матеріали для регулярних візитів 3 696 2 957 2 217 1 478 739 Лабораторні тести 3 315 3 279 3 244 3 208 3 173 Всього видатків, пов’язаних з виконанням галузевих вимог 9 856 9 081 8 307 7 532 6 757 Загальний дохід практики 43 750 35 000 26 250 17 500 8 750 Дохід практики здійснення видатків, пов’язаних з виконанням галузевих вимог 33 894 25 919 17 943 9 968 1 993 Видатки, пов’язані з виконанням галузевих вимог як відсоток від доходу практики 22,5% 25,9% 31,6% 43,0% 77,2%

(*Розрахунки станом на 10.04.2017 р. У разі внесення змін до Державного бюджету-2017, вартість послуг буде збільшена)

МОЗ України