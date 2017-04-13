Роботодавцям буде виплачено компенсацію за 2014–2015 роки в межах середнього заробітку працівників, прийнятих на військову службу в особливий період

Кабінет Міністрів сьогодні на своєму засіданні вніс зміни до своєї постанови від 4 березня 2015 р. № 105. Мінсоцполітики розробило проект акта з метою врегулювання виплати компенсації за 2014–2015 роки підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам і фізичним особам – підприємцям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу на особливий період.

Згідно з прийнятим Урядом рішенням роботодавці, які не отримали у 2015 році у повному обсязі зазначену компенсацію з державного бюджету, зможуть отримати її за рахунок коштів держбюджету на 2017 рік (за бюджетною програмою 2501350 „Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за 2014–2015 роки”).

Така компенсація виплачуватиметься підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичним особам – підприємцям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом.

Міністерство соцiальної політики України