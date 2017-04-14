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Запровадження системи раннього втручання може допомогти до 250 тисяч українських дітей з ризиком або затримками розвитку

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Уряд України підтримав ініціативу Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України» щодо запровадження національної платформи раннього втручання.
Ця платформа будуватиме діалог між громадянським суспільством і урядом щодо системного підходу до послуг раннього втручання в Україні, що допомагатиме маленьким дітям з інвалідністю, порушеннями розвитку та ризиком їх виникнення і їхнім батьками. За оцінкою експертів, майже 250 000 дітей в Україні у віці від 0 до 4-х років можуть потребувати такої допомоги.

Меморандум підписали Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти та Міністерство соціальної політики, а також Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Благодійний фонд «Інститут раннього втручання», Всеукраїнська Фундація «Захист прав дітей», Фундація «Soft Tulip» (Нідерланди), Європейська асоціація раннього втручання «EURLYAID» та ЮНІСЕФ.

Раннє втручання – це міждисциплінарна сімейно-центрована комплексна допомога для сім'ї з дитиною від народження до 4-х років, що має інвалідність, порушення розвитку чи ризик їх виникнення. Система раннього втручання підтримує всю сім'ю, даючи їй навички, необхідні для забезпечення найкращих умов для збереження здоров'я дитини, її розвитку і освіти. Це допомагає запобігти прогресуванню розладів, а також попереджає інституціоналізацію дітей. Завдяки ранньому втручанню діти і батьки отримують знання, навички, що дозволяють їм ефективно інтегруватися в громади.

“Тепер ті діти до 4 років, що мають порушення у розвитку, інвалідність чи ризик їх виникнення, отримають комплексну допомогу та підтримку. Ці надзвичайні дітки мають лишатися у сім’ях, навчатися, розвиватися та бути частиною нашого суспільства. Команда МОЗ і я особисто маємо зробити усе можливе, щоб послуга раннього втручання була якомога швидше і ширше впроваджена в Україні”, – зазначила в.о. міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун.

“Сьогодні тисячі закладів охорони здоров'я, освіти та соціального захисту, а також неурядові організації надають різні послуги для дітей з особливими потребами та їхніх сімей в Україні. Проте, послуги в цих установах носять фрагментарний характер і не обов'язково задовольняють потреби маленьких дітей та їхніх батьків всебічно і з фокусом на сім’ю", – сказала Джованна Барберіс, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні. – “Нові підходи, що включають координацію між різними фахівцями та секторами і враховують всі потреби дітей та їхніх сімей, даватимуть кращі результати для дітей. ЮНІСЕФ вітає уряд з цим кроком, що покращить координацію і ставитиме інтереси дитини передусім в розробці належної системи раннього втручання. Ми сподіваємося, що цей приклад може бути наслідуваний в розробці інших міжгалузевих послуг для дітей і сімей", – додала вона.

Павло Розенко, Віце-прем’єр-міністр України: “Розвиток програм раннього втручання є одним з найголовніших питань, які ставить перед собою чинний Уряд. Ми вже затвердили концепцію реформування системи охорони здоров’я та нові концептуальні підходи щодо реформування системи освіти. І в кожному з цих напрямків окрема увага приділяється дітям з інвалідністю, наданню їм якісних медичних, соціальних та освітніх послуг, зокрема передбачається створення інклюзивних класів у навчальних закладах. Це для нас надзвичайно важливі питання”, – наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко зазначив, що 1 квітня на Національній Раді реформ була затверджена програма «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», яка покликана допомагати залучати дітей до активного і продуктивного життя, самореалізуватися і в майбутньому отримати професію.

“Ми вже здійснили перші кроки щодо запровадження в Україні системи раннього втручання і національна платформа раннього втручання, яка буде створена в рамках підписаного Меморандуму, стане тим майданчиком, на якому буде сконцентрована наша подальша робота щодо розбудови системи раннього в Україні: це і приведення українського законодавства до стандартів ЄС і налагодження самої системи раннього втручання, яка включатиме надання соціальних, медичних та освітніх послуг у відповідності до потреб дітей”, – зазначив Павло Розенко.

Валерій Сушкевич, голова Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (НАІУ), Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, прокоментував: ”Це великий крок для всієї нашої країни. Впевнений, що впровадження системи раннього втручання стане міцною платформою для об’єднання зусиль усіх сторін – держави, неурядових організацій, фахівців, самих сімей з дітками з інвалідністю, порушеннями розвитку та ризиком їх виникнення. Раннє втручання – це не лише нові можливості для розвитку дитини раннього віку та попередження інвалідності, це формування принципово нових взаємин між родинами та професіоналами, це можливість системних змін в нашому суспільстві у сфері надання послуг населенню, орієнтованих на підвищення якості життєдіяльності сім’ї”.

Створення системи раннього втручання запровадить міждисциплінарну і комплексну сімейно-центровану допомогу від держави та неурядових організацій для дітей та їхніх сімей. Платформа, що буде створена в рамках підписаного Меморандуму, аналізуватиме найкращий міжнародний та національний досвід функціонування системи раннього втручання, знаходитиме спільні підходи в створенні системи раннього втручання в Україні, радитиме щодо внесення змін до національного законодавства, а також підвищуватиме обізнаність суспільства і сімей з дітьми про раннє втручання.

МОЗ України

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