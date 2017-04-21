Доступ до здоров’я: підсумки перших тижнів роботи програми «Доступні ліки»

Програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року та за цей час до неї долучилися близько 2800 аптек.

В.о. Міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун та Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко звітували про перебіг урядової програми «Доступні ліки».

Більшість регіонів України вже мають укладені договори з аптечними мережами, у яких уже можна отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.

Наразі програма найбільш активно працює у Вінницькій, Львівській, Харківській, Рівненській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернігівській та Тернопільській областях. У кожному з цих регіонів підписали договори з розпорядниками коштів від 100 до 500 аптек. Відпуск ліків ведеться практично всіма аптечними закладами, що уклали договори.

В.о. Міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун зазначила, що програма «Доступні ліки» є прикладом децентралізації у сфері охорони здоров’я.

“За умови активної роботи в регіонах ця програма стане ефективним інструментом вирішення проблеми, яка однаково гостро стоїть у всіх областях України – високої смертності громадян та недоступності лікування через фінансове становище”, – зауважила доктор Уляна Супрун.

За час роботи програми мережа аптек, які відпускають ліки, значно розширилася, проте не всі регіони рухаються в однаковому темпі.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко зазначив, що Кабінет міністрів України забезпечив усі необхідні умови для ефективної реалізації програми «Доступні ліки». Сформована абсолютно вся нормативна база по цій програмі, всі необхідні постанови Уряду, накази МОЗ України затверджені і необхідні кошти спрямовані в регіони.

“Програма «Доступні ліки» активно розгортається по всій Україні і її ефективність зараз залежить від тісної взаємодії керівників органів місцевої влади із МОЗ. На сьогодні, відпуск ліків за рецептами здійснюють близько 2700 аптек, але їх кількість і надалі буде збільшуватися.



Однак дуже гостро стоїть питання наповнення цих аптек необхідним асортиментом ліків. Тому я ще раз звертаюся до місцевих державних адміністрацій якомога швидше провести відповідні переговори з дистриб’юторами, щоб забезпечити всі аптеки повним переліком ліків, на які розповсюджується ця програма”, – зазначив Віце-прем’єр-міністр України.

В.о. Міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун також наголосила на важливій ролі лікарів в успішній реалізації програми.

“Програма «Доступні ліки» починаються не з аптек – програма починається з візиту до лікаря. Тому ми також звертаємося до лікарів, аби вони якомога краще знали, як працює програма, мали у наявності реєстр ліків-учасників, перелік аптек-учасниць програми у своєму регіоні, були готові виписувати правильні рецепти та заохочували громадян звертатися до них та долучати інших пацієнтів”, – зазначила доктор Супрун.

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Урядова програма «Доступні ліки» діє на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.

Нагадаємо також, що у 2017 році уряд виділив на програму 500 млн гривень.

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Все про програму: goo.gl/3K2M3U

Карта аптек: https://goo.gl/lx4cwI

Списки аптек у вашому регіоні: https://goo.gl/4BD36A

Контакти регіональних управлінь: https://goo.gl/E1sjM4

МОЗ України