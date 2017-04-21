28 квітня у Києві відбудеться Всеукраїнський форум «Перша допомога в боротьбі з корупцією в медицині».

Під час форуму обговорять стан підготовки та впровадження медичної реформи, головні завдання та виклики на її шляху.

А також проведуть воркшопи за наступною тематикою:

- Як виявити корупційні ризики у медичних закупівлях за допомогою системи ProZorro?

- Де перевіряти залишки безкоштовних ліків, що наявні у лікарнях? Що робити, якщо ці ліки не хочуть вам надавати безоплатно, а вимагають за них кошти?

- Який статус мають благодійні фонди при лікарнях та на скільки законними є неформальні платежі до них?

- Куди звертатися у разі виявлення порушення у закупівлях ліків на регіональному рівні та як відслідкувати реакцію правоохоронних органів на ці звернення?

Учасники:

- Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я України;

- Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України;

- Євген Бистрицький, виконавчий директор МФ “Відродження”

- Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Ukraine

Експерти організацій, що займаються боротьбою з корупцією у медицині (ВМ «ЛЖВ», Центр «Ейдос», TI Україна, ЦПК, Пацієнти України та інші)

Захід пройде у форматі воркшопів зі модераторами-тренерами з громадських організацій, які займаються протидією корупції чи захистом прав пацієнтів.

Серед модераторів:

- Юрій Ніколов, “Наші гроші”

- Олена Щербан, ГО “Центр протидії корупції”

- Віктор Нестуля, “Transparency International Ukraine”

- Ольга Стефанишина, БФ “Пацієнти України”

- Юрій Нестуля, Інститут аналітики та адвокації

- Гліб Канєвський, Центр “Ейдос”,

- Юрій Лазаревич, БО “Мережа. 100% життя. Рівне”

Місце проведення:

Готель «Братислава» (м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1)

Початок реєстрації о 9:30. Тривалість заходу: 10:00-18:00. Кожен учасник форуму протягом заходу пройде 5 воркшопів.

Іногороднім відшкодують гроші за проїзд. Для того, щоб взяти участь у Форумі, необхідно заповнити онлайн форму https://goo.gl/forms/rzpGC700W80v9fWn2 до 26.04.

Через обмежену кількість учасників просимо дочекатися листа-підтвердження вашої участі у форумі.

МОЗ України