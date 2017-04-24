Володимир Гройсман: Уряд буде розширювати дію програми "Доступні ліки"

Урядова програма "Доступні ліки" розпочала роботу у кожній області країни, і Уряд продовжить вдосконалювати систему, щоб охопити все більшу кількість українців та забезпечити ширший доступ громадян до безкоштовних ліків. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись із журналістами у Харкові.

"3 1 квітня ми розпочали програму безкоштовних ліків для українців. Очевидним є факт, що програма почала працювати і люди отримують доступ до безкоштовних ліків. Нам потрібен ще час, щоб дійти до кожного куточку, особливо в сільській місцевості, де мережі (аптек) будуть брати участь у цій програмі", - зазначив Володимир Гройсман.

"Зрозуміло, за один місяць вибудувати її роботу по усій країні важко, але за певний період часу система буде працювати, як годинник", - наголосив він.

Прем’єр-міністр нагадав, що позаминулого тижня провів селекторну роботу з питань охорони здоров'я з головами обласних державних адміністрацій, які засвідчили, що урядова програма реімбурсації почала свою роботу у кожній області. "Це означає, що люди все більше і більше отримують доступ до безкоштовних ліків", - зауважив Володимир Гройсман.

Глава Уряду зазначив, що перебуваючи у Харкові відвідає місцеву аптеку для того, щоб "з першоджерела почути, у чому є проблеми, що потрібно вдосконалити".

"Ми будемо знаходити проблеми, якщо вони є в системі, або в регіонах, і будемо їх вирішувати. Коштів у нас достатньо, система побудовано якісно і в інтересах українських громадян, тому ми будемо тільки вдосконалювати її роботу", - підкреслив Прем’єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ