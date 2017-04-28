МОЗ, НАБУ та громадські активісти у спільній боротьбі з корупцією в медицині

Міністерство охорони здоров’я України разом із громадськими активістами та Національне Антикорупційне Бюро України навчали лікарів, представників регіональних адміністрацій та всіх охочих боротися та запобігати корупції. Участь у форумі взяло участь понад 200 учасників з усієї України, були окреслені спільні завдання та виклики у боротьбі з корупцією у медичній сфері.

“Сьогодні ми спільно з громадянським суспільством і представниками державних органів створюємо протокол лікування найстрашнішої хвороби в Україні - корупції. Цей протокол міститиме чіткий алгоритм дій для осіб, які хочуть, щоб пацієнт вилікувався. Він стане фундаментом для реальних змін на місцях.

Наша масштабна мета - Нова служба здоров’я замість системи охорони хабарів, потоків і посад. Законопроекти 6327, 6328, 6329 і 6347, які ми подали до Верховної Ради – це те, що здатне повернути гідність як лікарям так і пацієнтам. І прямі виплати за підтримку та лікування пацієнтів – це початок кінця системної корупції в охороні здоров’я” - зазначила в.о. Міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун.

НАБУ підготувало Національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році, в якій зокрема йдеться про показову оцінку населенням рівня корупції, базовану суто на власному досвіді.

Згідно результатів соціального дослідження, проведеного TNS Ukraine у березні 2016 року, 41% опитаних осіб за останній рік стикалися з фактами корупції в Україні. 61% з них зіштовхнулися з корупцією саме у медичній сфері. Це свідчить про необхідність рішучих змін у сфері охорони здоров’я.

Віднині НАБУ та МОЗ України спільно боротимуться з корупцією - підписано Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Меморандум підписано з метою своєчасного обміну інформацією та подання відомостей для оперативного, всебічного і неупередженого розгляду інформації про кримінальні корупційні правопорушення та інші злочинні діяння, підслідні НАБУ, виявлені МОЗ України під час виконання повноважень, визначених законодавством України.

"Багато хто вважає, що топ-корупція, розслідуванням якої займається Національне антикорупційне бюро, - це щось далеке від щоденного життя. Що викриття та знищення корупційних схем на державних підприємствах, у сфері держзакупівель і тендерів жодним чином не впливає на необхідність «дякувати» лікарю чи викладачу, на якість наданих послуг та звичний побут громадян.

Ситуація, яка склалася у сфері медицини і охорони здоров’я, доводить протилежне: корупція може вбивати, забирати життя. Тому боротьба з корупцією стосується кожного. Переконаний, лише спільними зусиллями ми зможемо вилікувати Україну від цього ганебного явища." - зазначив Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України

"Корупція це хвороба. І нині громадянське суспільство здатне її вилюкувати. І ми, Фонд "Відродження" готові підтримати це!" - висловив свою підримку змін Євген Бистрицький, виконавчий директор фонду “Відродження”

Тренери форуму, експерти та аналітики БФ “Пацієнти України”, ГО “Центр протидії корупції”, Transparency International Ukraine, проектного офісу e-Health, Інституту аналітики та адвокації, Центру “Ейдос”, БО “Всеукраїнська Мережа ЛЖВ”, ГО “Клуб “Шанс”, а також журналісти сайту “Наші гроші” розібрали з учасниками практичні кейси, надали поради та інструменти для ефективної боротьби з корупцією на місцях.

“Важливо створювати механізми громадського контролю. Зараз МОЗ надає таку змогу і ми активно працюємо» - зазначив Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Ukraine.

Боротьба з корупцією - ключова умова системних змін в українській медицині.

МОЗ України