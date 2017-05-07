Українці отримали ліки проти ботулізму вперше з 2014 року

Сьогодні в Україну прибула поставка необхідних ліків проти ботулізму. Перші 25 курсів для формування базового запасу антитоксину канадського виробництва надала Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй. ПРООН підтримала Міністерство охорони здоров’я України і надала антитоксин проти ботулізму вартістю 2,5 мільйони гривень як гуманітарну допомогу.

Протягом останніх місяців, в Україні спостерігається підвищення захворюваності на ботулізм – з початку 2017 року зафіксовано 76 випадків захворювання, 8 з них смертельні. Міністерство охорони здоров’я України зіткнулося з серйозною проблемою для боротьби з нинішнім спалахом, оскільки в Україні з 2014 року не зареєстровано антитоксинів ботулізму. Більше того, на подібні закупівлі не було передбачено бюджетних коштів.

До міжнародних організацій було надіслано прохання допомогти подолати цю проблему. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй відреагувала та висловила готовність надати гуманітарну допомогу.

Антитоксин, який в усьому світі виробляється лише кількома компаніями, був у максимально стислий термін закуплений ПРООН. Високоякісні ліки канадського виробництва сьогодні прибули до аеропорту в Києві, звідки вони передаються на спеціалізований склад Міністерства охорони здоров'я.

Поточна поставка дозволить сформувати базовий запас, що буде використано для негайного лікування нових випадків, які будуть зафіксовані. Сироватки будуть в найкоротші строки надаватися в разі потреби.

В.о. Міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун зауважила: "Надходження протиботулістичної сироватки дасть змогу врятувати десятки пацієнтів. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам з ПРООН, які відреагували на ситуацію, що склалася, і забезпечили антитоксин в якості гуманітарної допомоги. Але я також закликаю українців оберігати власне здоров’я та не споживати продукти харчування сумнівної якості, адже запобігти захворюванню значно краще, аніж ліквідовувати нищівні наслідки для здоров’я".

Янтомас Хімстра, Директор ПРООН в Україні, зазначив: "ПРООН є давнім партнером України у питанні закупівлі ліків. Ми простягнули руку допомоги людям і уряду України, які зіткнулися зі спалахом ботулізму. Наш досвід у закупівлі ліків допоміг швидко та ефективно закупити високоякісний антитоксин і ми готові продовжити нашу підтримку українців для забезпечення наявності життєво-необхідних ліків у будь-який момент, найкращої якості за якомога нижчою ціною".

У МОЗ заявили, що підготували розрахунки до бюджетної програми закупівлі медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем смертності (дифтерія, сказ, правець, ботулізм, малярія). Централізована закупівля ліків проти зазначених хвороб стане можливою після внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік".

Міністерство нагадує, що запобігання є найбільш ефективним способом уникнути ботулізму та закликає утримуватися від їжі, про якість якої споживачу достеменно невідомо. До факторів ризику належать споживання в’яленої, солоної та консервованої риби, оскільки вона могла бути заражена у природних умовах і не проходила термічну обробку. Варто також уникати споживання продуктів у разі, якщо споживач не може бути впевнений у дотриманні умов зберігання та транспортування.

Довідка

Ботулізм – це харчова інтоксикація зумовлена споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню) та за неправильних умов зберігання чи транспортування (консерви, в’ялена та солона риба, ковбаси, шинка).