Реформа охорони здоров'я – це питання національної безпеки, – Уляна Супрун на конференції «Реформи в Україні» у Лондоні

У столиці Великобританії український Уряд представив міжнародним партнерам свій План пріоритетних дій до 2020 року та напрямки підтримки реформ.

Об’єднатися заради реформ і взяти на себе відповідальність – в.о. міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун розповіла учасникам лондонської конференції з питань реформ в Україні, про те, без чого державі не вдасться рухатися вперед. Конференція, що стала головною подією робочої поїзди урядової делегації на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом до столиці Великобританії, зібрала більше 30 учасників з міжнародних фінансових та безпекових організацій. Партнери обговорили успіхи і виклики українських реформ.

Серед пріоритетів Уряду на 2017 рік прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав пенсійну, земельну, медичну, освітню реформи і приватизацію, і зазначив, що для їхнього швидшого впровадження необхідні інвестиції.

«Ми маємо безліч викликів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Нам можуть дорікнути, що ми рухаємося не так швидко, але ми маємо що розказати, – сказав прем’єр-міністр. – У 2016 році економічне зростання склало 2,3%. Ми сформували системне антикорупційне законодавство, розпочата тотальна боротьба з корупцією, в жовтні розпочалась судова реформа, триває дерегуляція. Продовжується децентралізація, ми почали передавати владу і ресурси на місця. Уряд перейшов на середньострокове планування – наш план дій передбачає заходи до 2020 року».

Одним із викликів в Україні на конференції було названо застарілу систему охорони здоров’я, що не лише впливає на мільйони людей, але й уповільнює економічне відновлення. Попри те, що держава витрачає на здоров’я 7% ВВП, за роки незалежності Україні так і не вдалося її реформувати.

«Об’єднатися заради реформ – одна з головних передумов для впровадження змін. Друге - брати на себе відповідальність. Кожен українець має зрозуміти, що майбутнє країни залежить від його готовності та рішучості бути агентом змін», – сказала керівник МОЗ України Уляна Супрун.

Вона наголосила на неприйнятності ситуації, коли 92% українців бояться фінансової катастрофи у разі хвороби, 97% самі платять за своє лікування у стаціонарах, а половина взагалі не звертаються до лікарів, бо не може це собі дозволити. Як результат – українець живе на 11 років менше за європейця.

«Цифри показують, що ми не маємо часу коливатися. Час починати радикальні зміни. Ми всі повинні розглядати реформування охорони здоров'я як питання національної безпеки», – підсумувала доктор Супрун.

«Україна надзвичайно потребує реформи охорони здоров’я. Близько 1600 людей помирають щодня в Україні через хвороби – це більше, ніж півмільйона на рік. Тисячі життів можна було врятувати завдяки впровадженню реформи охорони здоров’я в Україні», – сказала Ольга Стефанишина, виконавчий директор благодійного фонду "Пацієнти України", експерт Реанімаційного Пакету Реформ

Зараз реформа охорони здоров’я в Україні досягла критичної точки. Лондонська конференція відбулася напередодні призначеного на наступний тиждень голосування за законопроекти МОЗ, що запустять реформу.

«70 років тому британський уряд зважився на радикальну реформу медицини. Війна щойно закінчилась. Суспільство було не готове до різких змін. Однак британські реформатори це зробили. Сьогодні в Україні подібна ситуація. Ми переживаємо наслідки збройної агресії на Сході. Ми відчуваємо великий опір системи, – сказав Сергій Березенко, народний депутат України, член парламентського комітету з питань охорони здоров’я. – Але найголовніше – реформу активно підтримує громадянське суспільство».

Він також додав: «Сьогодні на конференції у Лондоні ми обговорювали медичну реформу з європейськими експертами. Парадокс у тому, що метою зібрання було переконати українській парламент нарешті зрушити її з місця».

МОЗ України