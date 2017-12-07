МОЗ не підтримає косметичну реформу

В.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун закликала депутатів зберегти суть медичної реформи. Після 396 правок, внесених народними депутатами до законопроекту №6327 про медичну реформу в Україні, документ суттєво змінився. Про це вона повідомила сьогодні під час прес-брифінгу разом із громадськими організаціями.

“Ми мусимо констатувати факт, що більшість з цих правок нівелюють саму суть медичної реформи, запропонованої МОЗ та Урядом України. Фактично, замість реформи всієї медичної галузі, після внесених майже 400 правок до законопроектів, ми можемо говорити про реформу не всієї галузі, а лише первинної ланки медицини”, – зазначила в.о. міністра.

Парламентський комітет пропонує змінити ключові позиції законопроекту та вилучити з нього поняття про співоплату за медичні послуги. Передбачаються тільки послуги, які держава покриває на 100% (зелений список), і послуги, які пацієнт оплачує повністю (червоний список). Крім того перелік гарантованих державою послуг, які має покривати держава, значно розширився. “Фактично, ми знову повертаємося до того, з чого починали. Декларуємо, що держава буде гарантувати обсяг послуг, на який фактично не вистачить коштів. Ми 25 років вже маємо гарантовану безоплатну медицину, якої насправді немає”, – зазначила доктор Супрун.

Крім того робоча група вирішила відмовитись від затвердження міжнародних медичних настанов (протоколів) на рівні закону. Депутати пропонували різні варіанти перевірки та затвердження клінічних настанов українськими структурами. “Ми вважаємо, що це створює серйозні корупційні ризики. Медичні настанови по суті є знанням, вони створюються за результатами наукових досліджень. Знання та факти, які використовуються для лікування людей у всьому світі, не вимагають ніяких “затверджень” та “перевірок” для роботи в Україні”, – зазначила доктор Супрун.

Незмінними у законопроекті залишилися договірні стосунки з медичними закладами, поняття гарантованого пакету медичних послуг та ліків, який депутати перейменували в «програму державних медичних гарантій», незалежний замовник послуг Національна служба здоров’я та розвиток системи eHealth. “Але це не є реформою, на яку всі чекали і яку вимагають від нас лікарі. Все це – лише напівкроки”, – додала Супрун.

Міністерство також виступає проти збереження медичної субвенції на первинній ланці. Це розділить систему охорони здоров’я на дві окремі частини та буде стимулювати сімейних лікарів відразу спрямовувати пацієнтів на рівень спеціалізованого лікування, а не лікувати їх самостійно. Система фінансування первинної ланки залишиться в існуючій адміністративно-корупційній вертикалі та ніяких змін якості на рівні первинної медичної допомоги не відбудеться.

“Замість врегулювання цього ринку, це призведе не лише до хаосу, але й до корупції на місцях. Ця помилка була зроблена при реформуванні у Польщі, в результаті чого були втрачені роки можливостей. У випадку підтримання такого рішення парламентом – реформа буде повністю втрачена навіть на первинній ланці”, – сказала в.о. міністра.

Тому Міністерство охорони здоров’я вимагає знайти спосіб щоб залишити принципи та суть медичної реформи, яка відображена в законопроекті, проголосованому Верховною Радою в першому читанні.

Також Міністерство охорони здоров’я звертається до профільного комітету з вимогою припинити саботаж та винести сьогодні будь-який висновок по законопроекту №6327.

Реформа системи охорони здоров’я в 40-мільйонній європейській країні не може стояти під загрозою через власні амбіції та корупційні інтереси кількох депутатів парламентського комітету.

МОЗ України