Щодо розпоряджень по затвердженню госпітальних округів

Уряд затвердив межі та склад госпітальних округів ще трьох областей України – Івано-Франківської, Кіровоградської та Черкаської. Таким чином, на сьогодні округи сформовані в 16 регіонах.

Під час їх підготовки були враховані територіальні особливості регіонів (географічні, шляхи сполучення) для створення максимальної доступності людей до високоякісної медичної допомоги. Зокрема, в Івано-Франківській області створено 5 госпітальних округів, в Кіровоградській – 5, Черкаській – 3.

Проекти розпоряджень щодо решти 9 регіонів готуються обласними державними адміністраціями. Основні проблеми, які затримують процес підготовки розпоряджень – бажання створити малочисельні округи (від 80 тис. – 120 тис. населення), мотивуючи це складністю доїзду. Разом з тим, МОЗ вважає, що вирішення проблеми доріг належить до компетенції Мінінфраструктури, і не повинне впливати на стратегічне планування медичної інфраструктури. Міністерство охорони здоров’я вже надало пропозиції щодо необхідності будівництва або реконструкції 3600 км доріг місцевого значення для забезпечення доступності до лікарень в межах госпітальних округів.

Довідково:

Кількість госпітальних округів станом на 12.07.2017

Дніпропетровська – 5 округів

Житомирська – 4 округи

Запорізька – 5 округів

Івано-Франківська – 5 округів

Київська – 4 округи

Кіровоградська – 5 округів

Луганська – 3 округи

Полтавська – 4 округи

Рівненська – 3 округи

Тернопільська – 4 округи

Херсонська – 4 округи

Хмельницька – 3 округи

Черкаська – 3 округи

Чернігівська – 4 округи

Чернівецька – 3 округи

м. Київ – 1 округ