Щодо розпоряджень по затвердженню госпітальних округів

Уряд затвердив межі та склад госпітальних округів ще трьох областей України – Івано-Франківської, Кіровоградської та Черкаської. Таким чином, на сьогодні округи сформовані в 16 регіонах.
Під час їх підготовки були враховані територіальні особливості регіонів (географічні, шляхи сполучення) для створення максимальної доступності людей до високоякісної медичної допомоги. Зокрема, в Івано-Франківській області створено 5 госпітальних округів, в Кіровоградській – 5, Черкаській – 3.
Проекти розпоряджень щодо решти 9 регіонів готуються обласними державними адміністраціями. Основні проблеми, які затримують процес підготовки розпоряджень – бажання створити малочисельні округи (від 80 тис. – 120 тис. населення), мотивуючи це складністю доїзду. Разом з тим, МОЗ вважає, що вирішення проблеми доріг належить до компетенції Мінінфраструктури, і не повинне впливати на стратегічне планування медичної інфраструктури. Міністерство охорони здоров’я вже надало пропозиції щодо необхідності будівництва або реконструкції 3600 км доріг місцевого значення для забезпечення доступності до лікарень в межах госпітальних округів.
Довідково:
Кількість госпітальних округів станом на 12.07.2017
Дніпропетровська – 5 округів
Житомирська – 4 округи
Запорізька – 5 округів
Івано-Франківська – 5 округів
Київська – 4 округи
Кіровоградська – 5 округів
Луганська – 3 округи
Полтавська – 4 округи
Рівненська – 3 округи
Тернопільська – 4 округи
Херсонська – 4 округи
Хмельницька – 3 округи
Черкаська – 3 округи
Чернігівська – 4 округи
Чернівецька – 3 округи
м. Київ – 1 округ