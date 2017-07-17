Українська система нагляду за захворюваннями потребує модернізації та оптимізації

Робоча група за участі національних та міжнародних експертів-практиків розглядала національну стратегію епіднагляду за інфекційними та неінфекційними захворюваннями.

Обмін найкращими практиками функціонування систем епіднагляду у різних країнах стане в нагоді національним експертам щоб сформувати та у подальшому вибудувати ефективну систему з нагляду за інфекційними та неінфекційними захворюваннями.

«Нам необхідна система, здатна ефективно прогнозувати і передбачати загрози, підвищення захворюваності, щоб мати можливість попереджувати загострення епідситуації і ефективно реагувати на них. Усвідомлення проблеми – це початок шляху до її вирішення. Усі учасники дискусії погоджуються, що необхідні зміни. І точка відліку не інституції, які ми отримали у спадок, а функції, виконання яких потрібне державі», – зазначає Оксана Сивак, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграцій.

У Центрі громадського здоров’я вже створено підрозділ, який аналізуватиме інформацію з регіонів та реагуватиме на загострення епідситуації у режимі 24/7. Серед пріоритетів – аналіз і прогноз, те, чого не вистачало попередній системі.

Дводенний семінар зібрав в Україні експертів-практиків з Німеччини, Італії, Латвії, міжнародних організацій а також вітчизняних фахівців з Центру громадського здоров'я, Центру контролю моніторингу захворювань, Держпродспоживслужби, регіональних лабораторних центрів.

Національну систему України з профілактики та боротьби з інфекційними хворобами у 2015 році оцінював Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).

Оцінка була здійснена у рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та її положеннями, що стосуються співпраці з питань профілактики та боротьби з інфекційними хворобами. Залучені багатопрофільні команди експертів від ECDC та держав-членів за участю ініціативи MediPIET, WHO та CDC США. Виявлені прогалини та потреби отримали рекомендації у сферах: управління охороною здоров'я, нарощування потенціалу, нагляд, готовність, мікробіологія, громадське здоров'я.

У 2015 та 2016 роках проводились оцінки за участю ВООЗ та Глобальної програми охорони здоров'я, включаючи оцінки лабораторної мережі.

На підставі висновків міжнародних експертів ініційована модернізація та оптимізація української системи громадського здоров'я відповідно до міжнародних стандартів та найкращих практик.

Під час семінару визначили наступні кроки та засоби підтримки розвитку та впровадження поточних реформ національної системи нагляду в повній відповідності до рекомендацій ЄС та зобов'язань перед Угодою про Асоціацію.

Семінар за участі такої кількості світових експертів став можливим завдяки європейському інструменту інституціональної розбудови TAIEX (Technical AssistanceInformation Exchange).

МОЗ України