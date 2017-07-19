15 літрів крові пожертвували під час проведення дня донора в МОЗ

18 липня в Міністерстві охорони здоров’я пройшла акція добровільного безоплатного донорства крові для Київського міського центру крові.

Сьогодні в Україні вперше використали спеціальний автомобіль для пересувної бригади заготівлі донорської крові, який передав Центральний Каліфорнійський Центр Крові (Central California Blood Center) для потреб служби крові України.

Згодом цей спеціалізований автомобіль передадуть одному із обласних центрів крові, який зможе на повну використовувати його потужності.

“Хочу подякувати усім, хто не пошкодував сьогодні часу і зусиль і приєднався до нашої команди, щоби здати кров з нагоди дня донора МОЗ! Ваша донація – надважлива. Кожна з них може врятувати до трьох життів”, – зазначила в.о. Міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун.

“Кров може знадобитися раптово і потреба в ній є завжди. 437 тисяч донорів крові в Україні щодня дарують комусь надію і майбутнє, проте кожна людина, що приєднується до них, збільшує шанси на порятунок тих, хто потребує переливання крові”, – додала Уляна Супрун.

У світі активно пропагується, впроваджується і підтримується 100% добровільне безоплатне донорство крові та її компонентів. Це підтримується усіма міжнародними організаціями і має бути впроваджено і в Україні. Адже наразі частка безоплатних донацій складає лише 20,9%.

"Наша мета – доступні і безпечні компоненти крові усім, хто їх потребує. В Україні наразі функціонують 47 спеціалізованих установ і закладів переливання крові. Це центри крові та станції переливання крові. У минулому році вони забезпечили 56% обсягів заготовленої крові та її компонентів. Один з них отримає цей автомобіль собі у допомогу", – сказала Оксана Сивак, заступник Міністра з питань європейської інтеграції.

Ще 44% обсягів крові та її компонентів заготовляють, переробляють, зберігають та розподіляють близько 500 спеціалізованих підрозділів закладів охорони здоров’я. Вони не мають належних умов, оснащення для стандартизації технологічних процесів, контролю технологічних процесів. І оснастити таку кількість закладів не може дозволити собі найзаможніша держава. Тому система крові зазнає змін.

У допомогу впроваджувати ці зміни українські фахівці разом з проектом Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я (АМАОЗ) розробили національне керівництво – навчальний посібник з менеджменту якості в службі крові, який також презентували сьогодні. Його отримає кожна установа, де забирають кров.

Директор проекту Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я (АМАОЗ) Олександр Волок додав, що колеги з Каліфорнійського центру крові вирішили подарувати цей автомобіль для заготівлі донорської крові у виїзних умовах після візиту в Україну в рамках проекту з безпеки крові.

Міжнародна організація "Ротарі Інтернешнл" та благодійний фонд “Український Ресурсний Центр” зробили можливим ввезення цього авто в Україну.

Як повідомив Сергій Завадський з міжнародної благодійної організації “Ротарі Інтернешнл”, ротарійці України подбають про те, щоби підтримати цей автомобіль в належному технічному стані для його подальшої роботи.

До акції долучилися молоді донори України, які підтримували і вітали тих, хто вперше вирішив долучитися до цієї благодійної справи. Ірина Славінська з Асоціації молодих донорів України закликала усіх, хто не має протипоказів здавати кров.

Медичні заклади, де можна здати кров, позначено на інтерактивній мапі https://donor.ua/centers/map.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ