Роз'яснення щодо запровадження оновленого Національного переліку основних лікарських засобів

1 липня 2017 року набула чинності постанова КМУ від 16 березня 2017 р. № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою у новій редакції було затверджено Національний перелік основних лікарських засобів.

До переліку включили якісні та безпечні лікарські засоби з доведеною ефективністю, необхідні для забезпечення першочергових потреб медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров'я для лікування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Дія зазначеної постанови стосується державних закупівель лікарських засобів, що здійснюються на всіх рівнях закладами та установами охорони здоров'я, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють закупівлі за бюджетні кошти.

Постанова не поширюються на випадки, у яких не здійснюється витрачання бюджетних коштів: на сферу роздрібної реалізації лікарських засобів через аптеки, коли купівля препаратів здійснюється за кошти громадян. Таким чином, лікарі не обмежені Національним переліком при виписуванні рецептів своїм пацієнтам.

Виключення становить відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, що здійснюється безоплатно та на пільгових умовах у відповідності до постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303 (розповсюджується виключно на лікарські засоби, включені до Національного переліку).

З огляду на вступ Постанови в силу з 1 липня державні закупівлі, що здійснюються закладами та установами охорони здоров'я, які повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, повинні проводитися відповідно до нового Національного переліку.

З 1 липня постанова КМУ від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету», відповідно до якої до цього здійснювались державні закупівлі, втратила чинність.

Вимога про закупівлю лікарських засобів з Національного переліку не поширюється на централізовані закупівлі препаратів Міністерством охорони здоров'я України, які здійснюються через спеціалізовані міжнародні організації, а також до 1 січня 2019 р. не поширюється на дію пілотного проекту по реімбурсації препаратів інсуліну.

Постановою також встановлено, що після задоволення 100% потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку, замовниками зможуть закуповуватися лікарські засоби, що не включені до нього. При цьому перевага повинна буде надаватися препаратам, включеним у галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я. Тобто покриття потреб закладів охорони здоров'я у препаратах, що не увійшли до Національного переліку, буде здійснюватися за самостійним рішенням замовників після закупівлі 100% своєї потреби.

Наказом МОЗ України від 11.07.2017 р. №782 затверджено Порядок визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у відповідності до якого повинен проводитися розрахунок потреби в лікарських засобах для закупівель, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на 2018 та подальші бюджетні роки.

Щоб надати можливість замовникам завершити всі тендерні процедури, Уряд України ухвалив 4 липня 2017 р. постанову КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333», якою передбачається наступне:

1. Перенесення на 1 вересня 2017 р. дати, з якої заклади і установи охорони здоров'я, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, повинні розпочати здійснювати державні закупівлі зареєстрованих в Україні лікарських засобів, включених до Національного переліку.

2. Відстрочка до 1 січня 2018 р. введення в дію положення стосовно зобов'язання замовників першочергово задовольняти в повному обсязі потребу в зареєстрованих лікарських засобах, включених до Національного переліку.

3. Процедури закупівлі лікарських засобів, зареєстрованих в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, що розпочаті замовниками до 1 вересня 2017 р., завершуються відповідно до порядку та вимог, що діяли до цієї дати. Тобто в цей період зможуть закуповуватися будь-які зареєстровані в Україні препарати.

Після вступу в силу всіх вимог Постанови, починаючи з 1 січня 2018 р., 100% пацієнтів, які проходять лікування в стаціонарних умовах, повинні будуть отримувати необхідні їм лікарські засоби, що включені до Національного переліку. Контроль за дотриманням такої вимоги буде покладено на керівників закладів і установ охорони здоров’я.

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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ