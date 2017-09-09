МОЗ закликає лікарів щеплювати пацієнтів, а місцеву владу - слідкувати за наявністю вакцин

За даними ВООЗ та ЮНІСЕФ, менше половини українських дітей були повністю імунізовані проти кашлюку, дифтерії та правця у 2016 році. За перші 8 місяців 2017 в Україні рівень охоплення щепленнями підвищився, проте все одно не є достатнім, щоб захистити суспільство від небезпечних хвороб.

Пояснюємо чому в Україні досі неприпустимо низький рівень охоплення імунізацією, які є реальні протипокази до вакцинації, який стан забезпечення вакцинами та їх якість, а також звертаємося до медичних працівників заохочувати батьків вакцинувати своїх дітей, адже вакцинація – це найефективніший спосіб захисту від інфекційних захворювань.

Охоплення вакцинацією

Станом на початок серпня цього року, більше 29% дітей до 1 року були захищені від кашлюку, дифтерії та правця вакциною АКДП. На аналогічний період минулого року ця цифра становила лише 2%, а у 2015 році – 20%.

Покращилися показники охоплення іншими вакцинами. Зокрема, серед дітей віком до 1 року, на початок серпня 2017 майже 47% були щеплені проти туберкульозу (13% на початок серпня 2016 та 29% – 2015), майже 42% проти гепатиту В (9% на початок серпня 2016 та 15% – 2015), 56% проти кору, паротиту та краснухи (38% на початок серпня 2016 та 44% – 2015).

За перші 7 місяців 2017 року 29% дітей до 1 року вакцинували від поліомієліту. За цей самий період у 2015 році вакцинували 17% дітей, а у 2016 – 40%, що пов'язано із проведенням турової додаткової імунізації.

Показники охоплення дітей віком до 1 року підвищуються, але все ще не досягають 95%, які рекомендує Всесвітя організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Чому так?

Останніми роками рівень імунізації в Україні впав до неприйнятно низького рівня. До цього призвела як нестача вакцин у 2009 – 2015 роках, так і антинаукові небезпечні міфи та свідчення, не підтверджені доказовою медициною, що поширювалися в Україні з 2008 року і підірвали довіру до вакцинації у суспільстві.

Як наслідок – українці страждають від хвороб, про які давно вже забули в інших країнах світу. Лише за перші 7 місяців 2017 року 1386 людей захворіло на кір, 1340 – захворіли на кашлюк, 185 – епідемічний паротит, 895 – гепатит В, 17 – гемофільну інфекцію, 122 – краснуху та 5 – правець.

Цих хвороб можна було б уникнути завдяки щепленням. Вакцинація захищає організм від інфекцій, запобігає тяжкому перебігу хвороби й виникненню ускладнень та летальних випадків.

Протягом останніх років в країні зросла довіра батьків до вакцинації. За даними ЮНІСЕФ, сьогодні 74% батьків підтримують вакцинацію порівняно з 41% 2014 року. При цьому, великий вплив на рішення батьків щодо вакцинації мають дільничні педіатри та сімейні лікарі. Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ, їхню думку враховують 72% батьків, а 56% вважають вирішальною.

Проте близько 50% відмовляються від щеплень за порадою батьків, друзів та сусідів. Примітно, що 16% відмов відбуваються за порадою самих медичних працівників. До того ж 52% медичних працівників стикалися з фальшуванням довідок про щеплення.

Нещодавні звіти моніторингу соцмереж також засвідчили, що перед початком навчального року в батьківських групах у соцмережах активізувалося обговорення теми купівлі фальшивих довідок про щеплення. Це не лише хабарництво, а й величезна шкода життю та здоров’ю дитини, і не лише однієї невакцинованої, а й тих дітей, які спілкуються з нею в колективі. Адже вакцинація кожної окремо взятої дитини – це питання безпеки усієї громади.

Які існують реальні протипоказання до вакцинації?

Як і будь-який лікарський препарат, вакцини можуть викликати певні реакції організму, проте для більшості вакцин серйозні реакції вкрай рідкісні. Ризик серйозних ускладнень від захворювання, якому можна було б запобігти за допомогою вакцинації, набагато вищий, ніж ризик серйозної реакції на вакцину.

Легкі побічні ефекти, такі як болісні відчуття і припухлість в місці ін'єкції або невелике підвищення температури, це звичайне явище. Вони з'являються незабаром після того, як вакцина була введена і зазвичай проходять протягом одного або двох днів.

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає такі протипоказання до вакцинації:

1. Гостре захворювання, що супроводжується температурою вище 38,5°С.

2. Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок та ін.).

3. Захворювання і стани організму, при яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії у онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі). Інактивовані вакцини безпечні для таких людей, адже не містять живого вірусу чи бактерії, однак успішне вироблення імунітету після введення вакцини не гарантується.

4. Дітям з неконтрольованою епілепсією не рекомендовано вводити цільноклітинні вакцини проти кашлюка.

5. При вагітності не рекомендоване введення „живих” вакцин (вагітні жінки в багатьох країнах вакцинуються від грипу щорічно інактивованими вакцинами).

Наявність протипоказань до вакцинації визначається індивідуально для кожної дитини. Протипоказання до вакцинації на тривалий час (до 3 місяців і більше) — так зване „медвідведення від щеплень” — встановлюються імунологічною комісією. Такі комісії існують при кожній центральній районній поліклініці; вищий рівень — обласний.

Якщо ваша дитина пропустила щеплення через протипоказання, ви можете продовжити курс вакцинації в подальшому за графіком, який визначить ваш педіатр.

Наявність вакцин та їх якість

Вакцини, що входять до календаря щеплень, за угодою з МОЗ за кошти державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). На сьогодні ЮНІСЕФ поставив в Україну 97% вакцин, закуплених за кошти держбюджету 2016 року. Крім того ЮНІСЕФ продовжить закуповувати вакцини і за кошти бюджету 2017 року.

Усі вакцини безпечні, ефективні та якісні, прекваліфіковані ВООЗ – найавторитетнішою організацією у сфері охорони здоров’я у світі.

МОЗ України передає закуплені вакцини департаментам охорони здоров'я областей, а ті в свою чергу – державним медичним закладам, щоб громадяни України могли отримувати необхідні щеплення безкоштовно.

Станом на 1 серпня 2017 року в Україні наявні 811 тисяч вакцин від дифтерії та правця, 120 тисяч ін'єкційної та 1,9 мільйонів оральної вакцини від поліомієліту, 1,7 млн доз вакцини АКДП для профілактики дифтерії, правця та кашлюка, абсорбованої з цільноклітинним кашлюковим компонентом та 2 тисяч вакцини Пентаксим, 690 тисяч доз вакцини КПК (кір, краснуха, паротит) та ще 583 тисяч доз цієї вакцини поставили в Україну 29 серпня 2017 року. Також у регіонах наявні 1,4 млн доз вакцин від гепатиту В, 99 тисяч доз – від гемофілії, 29 тисяч – від сказу та 800 тисяч доз вакцин БЦЖ.

Усі вакцини наявні в регіонах України, окрім ін'єкційної вакцини для профілактики поліомієліту, яка закінчилася у 5 регіонах через неправильно сформований запит на закупівлю цих вакцин.

Наразі МОЗ дозамовило ЮНІСЕФ ці вакцини за кошти, збережені на закупівлях ліків та вакцин у 2016 році. Зважаючи на тривалий цикл виробництва (18-24 місяців), а також дефіцит цих вакцин на світовому ринку, їх поява може зайняти певний час. Проте ЮНІСЕФ поставив закупівлю цієї вакцини для України у пріоритет.

Ми закликаємо регіони відповідально ставитися до розрахунків потреби вакцин, ефективно розподіляти препарати між лікувальними закладами, слідкувати за їх наявністю та вчасно звертатися в МОЗ України у разі їх відсутності. Адже ми щотижня отримуємо зверення батьків, які нарікають на відсутність тієї, чи іншої вакцини у їхньому медичному закладі.

Спільними зусиллями з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та іншими міжнародними та громадськими організаціями МОЗ України налагодив поставки вакцин, що входять до українського календаря профілактичних щеплень і захищають дітей від інфекційних хвороб, і нині рівень імунізації поступово зростає.

Закликаємо усіх лікарів вакцинувати своїх пацієнтів та батьків щеплювати дітей відповідно до календаря імунізації. Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до календаря профілактичних щеплень, зверніться за консультацією до лікаря.

Крім того, просимо лікарів за жодних обставин не видавати "липових" довідок про щеплення. Покладаємося на вашу відповідальність та професіоналізм.

Послуговуйтеся здобутками доказової медицини – щеплення єдиний дієвий спосіб захистити вашу дитину від небезпечних інфекційних хвороб. Особливо зараз, коли в Україні реєструється такі небезпечні хвороби, як кір, кашлюк чи правець.

Дивіться також:

– Дізнатися про наявність вакцин у вашому регіоні можна тут: https://goo.gl/J2jU3E

– Контакти органів управління на місцевому рівні: https://goo.gl/sQGd3j

– Ознайомитися з календарем профілактичних щеплень можна тут: https://goo.gl/WbQTlU

– Інформація щодо закупівлі вакцин та лікарських засобів на замовлення МОЗ України за бюджетні кошти 2016 року постійно оновлюється на сайті ЮНІСЕФ: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_29312.html

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ