Загибель пацієнта – це непоправна втрата та велике горе для родини, разом із тим - це завжди переживання для лікаря. Особливо важко говорити про смерть вагітних та породіль, однак материнської смертності не вдається уникнути в жодній країні світу. Згідно з даними Фонду народонаселення ООН у 2015 році більше 300 тис жінок померли від причин, пов'язаних з вагітністю та пологами.

Материнська смертність є одним з інтегральних індикаторів здоров'я країни та показником якості медичної допомоги.

Аналіз будь-якої проблеми має бути спрямований на її вирішення. Тому дослідження причин материнської смертності необхідно проводити, в першу чергу, для подальшого зниження її рівня, для з'ясування можливих шляхів порятунку породіль та немовлят, для визначення тих напрямків роботи, які сприятимуть запобіганню цих втрат в майбутньому.

Система аналізу випадків материнської смертності, яка існувала в Україні донедавна, була радянською спадщиною. Для лікарської спільноти це була репресивна, неефективна та далеко не завжди справедлива система. За роки існування цієї системи, так і не відбулося значних зрушень та покращення надання мкдичної допомоги пацієнткам. До того ж, статистичні показники материнської смертності часто фальсифікувалися. Це була система - основною метою якої були показові покарання, а не досягнення реального результату.

У сучасному світі діє система конфіденційного дослідження випадків материнської смерті, завдання якої – виявити медичні і немедичні чинники, що призвели до смерті жінки під час вагітності, пологів чи в післяпологовий період, щоб зрештою знизити рівень материнської захворюваності і смертності, поліпшити якість надання медичних послуг вагітним, роділлям та породіллям та усунути системні порушення, які призводять до смерті жінок.

Уперше, за роки незалежності, МОЗ України розпочало розглядати випадки материнської смертності за світовими стандартами, запровадивши їх комісійне конфіденційне дослідження, відповідно до рекомендацій Фонду народонаселення ООН та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Ці дослідження повинні відбуватися в професійному середовищі, бути незалежним від політичних спекуляцій та мати на меті порятунок матерів та немовлят. І лише цинічні політики, можуть використовувати чуже горе для маніпуляцій та піару.

МОЗ України