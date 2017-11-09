Геннадій Зубко окреслив завдання в реформуванні сільської медицини

У європейських країнах співвідношення звернень пацієнтів на первинний та інші рівні медицини – у пропорції 80% на 20%. В Україні все навпаки: лише 30% громадян звертається на первинний рівень, а 70% шукають допомоги на інших рівнях. Тому підвищення якості первинної медичної послуги у сільській місцевості має величезний запит у суспільстві. Про це зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у рамках наради щодо започаткування ініціативи Президента України Петра Порошенка «Доступна медицина у сільській місцевості».

Віце-прем’єр-міністр окреслив маршрутну карту завдань для впровадження ініціативи та забезпечення нової якості медичних послуг, що надаються на первинному рівні.

«Спільно з профільними відомствами маємо затвердити гарантований перелік медичних послуг базового рівня, які фінансуються за рахунок медичної субвенції з держбюджету, та визначити нормативи бюджетної забезпеченості для розрахунку відповідних видатків. Маємо затвердити нормативи з розміщення, облаштування, оснащення та експлуатації приміщень закладів охорони здоров’я базового рівня. Створити по Україні оптимальну мережу медичних закладів базового рівня. В зоні особливої уваги - кадрове забезпечення закладів первинної медико-санітарної допомоги. Надважливе завдання – мотивація працівників первинної медицини. Для цього маємо вирішувати питання підвищення фахівцям заробітної плати, забезпечення їх житлом, транспортом, технічними засобами, зокрема швидкісним інтернетом», - наголосив Геннадій Зубко.

«Це ті завдання, які центральна влада і органи місцевого самоврядування мають виконати разом. Ці кроки мають бути чітко окреслені в законі і програмі, яка буде найближчим часом розроблена у співпраці з МОЗ», - підкреслив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що новацією у реформуванні медичної галузі є запровадження телеметричної медицини: «Це забезпечить пацієнтів з первинної ланки консультаційною допомогою лікарів другого і третього рівня медицини. Ця система повинна бути активно обговорена в робочих групах із розробки програми реформування сільської медицини», – повідомив Віце-прем’єр-міністр.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ