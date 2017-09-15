Триває підготовка до старту пілотного проекту НАМН, МОЗ та Мінфін України

Пілотний проект реалізується відповідно до постанови КМУ від 14.06.2017 № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук»

Учасниками пілотного проекту є чотири державні установи Національної академії медичних наук України:

– Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова

– Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова

– Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова

– Національний науковий центр “Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска

Проведення зазначеного пілотного проекту передбачає відпрацювання механізму переходу від утримання закладів до оплати наданих ними медичних послуг з метою створення якісної та ефективної системи надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, орієнтованої на пацієнта. НАМН буде виконувати роль замовника послуг, інститути – постачальників. Між ними будуть укладені договори, і, таким чином, пацієнт не буде платити за операції.

Для цього потрібно МОЗ та НАМН затвердити:

– примірні договори про медичне обслуговування населення учасниками пілотного проекту;

– порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту, та порядок надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах;

– перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги кожним учасником пілотного проекту;

– розрахунки тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту.

А також Міністерство охорони здоров’я має затвердити тарифи на послуги з надання медичної допомоги, які мають розрахувати учасники пілотного проекту.

Для забезпечення можливості почати пілотний проект МОЗ розроблено та погоджено з НАМН (спільні накази від 14.08 та 28.08) примірні договори про медичне обслуговування населення учасниками пілотного проекту, порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту, та порядок надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах; перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги кожним учасником пілотного проекту.

Для забезпечення можливості розрахунків тарифів використана методика покрокового рознесення витрат (JLN), яка сьогодні застосовується в більшості національних систем охорони здоров’я та рекомендована ВООЗ.

За підтримки МОЗ проведено навчання методиці, надано програмний продукт, проводились постійні робочі консультації на запит Інститутів.

Наразі розрахунки згідно з методикою зроблені Інститутом нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова.

На основі зазначених розрахунків готуються тарифи для затвердження для вказаного Інституту. Оплачуватися будуть лише унікальні послуги, які не можна отримати в інших лікарнях.

На проведення пілотного проекту Мінфін виділив 200 млн гривень. Це додаткові кошти до базового бюджету Академії наук на період проведення пілотного проекту. На першому етапі проекту Академія наук буде на так званому гібридному фінансуванні: базове фінансування + додаткові 200 млн грн пілотного проекту. З 2018 року, коли схема фінансування буде відпрацьована, планується перехід на нову систему фінансування, коли держава платить виключно за послуги, згідно розрахованого та затвердженого тарифу, в який включена, в тому числі, заробітна плата лікарів-практиків, ліки та оплата комунальних послуг. Планується перевести на цю систему і інші інститути Академії наук.

Початок проекту очікується протягом вересня, після затвердження НАМН та МОЗ усіх документів.

МОЗ України