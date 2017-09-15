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МОЗ підготувало проект розпорядження Кабміну про погашення заборгованості по зарплатні медикам

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Міністерство охорони здоров’я підготувало проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році».

Його мета – запобігти виникненню заборгованості із виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я, а також надання належної медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та хворим на цукровий та нецукровий діабет.

Відповідно до наданої структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій інформації, незабезпеченість комунальних закладів охорони здоров'я фондом оплати праці з нарахуваннями на 2017 рік становить 2,8 млрд гривень.

Проект розпорядження буде оперативно прийнято на одному з чергових засідань уряду.

МОЗ України

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