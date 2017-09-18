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Бюджет охорони здоров’я 2018 буде зосереджений на реформах

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Перед вихідними Кабінет Міністрів затвердив проект державного бюджету та передав його на розгляд у парламент. Особливістю бюджету 2018 року Міністерства охорони здоров’я є те, що значне зростання видатків буде здійснюватися в тих сферах, де проходять реформи.
Видатки Державного бюджету на охорону здоров’я у 2018 загально складуть 86 млрд грн, що складає 9,1% від державного бюджету та 2,6% від ВВП, ці показники відображають стабільний ріст порівняно з 2017 роком згідно із загальним темпом економічного зростання в країні. Водночас бюджет-2018 буде орієнтований на проведення реформ.

Лікарі первинної медичної допомоги у 2018 році переходять на новий принцип оплати – за кожного реального пацієнта держава компенсуватиме справедливий тариф. Щоб забезпечити ці тарифи видатки Державного бюджету на «первинку» зростуть на 36,9% та становитимуть 13,28 млрд.

Урядова програма “Доступні ліки” буде розширена: вона покриватиме більшу кількість ліків за ширшим переліком медичних станів. Вона довела свою ефективність в 2017 році, тому її бюджет зріс на 42,9% і в 2018 році становитиме 1 млрд грн.

Уперше в історії держава почне розвивати послуги з трансплантації у себе в країні. У майбутньому це дозволить людям із такими страшними захворюваннями як первинна легенева гіпертензія чи хронічна ниркова недостатність не шукати кошти на лікування за кордоном, а отримувати його в Україні. Для старту цього надважливого напрямку уряд виділив 112 млн грн.

Буде завершено формування базового рівня реперфузійної мережі. Людина, у якої стався інсульт чи інфаркт, повинна протягом двох годин бути доставлена до лікарні, в якій є сучасне ангіографічне обладнання. 150 млн грн у бюджеті 2018 дозволять досягти цього стандарту в усіх регіонах. Розвинена мережа дозволить суттєвого зменшити смертність від інсультів та інфарктів.

Додатковий 1 млрд грн буде спрямовано на розвиток сільської медицини.

Фінансування вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги зросте на 10,8% та становитиме 53,9 млрд.грн. Ліків та вакцин держава закупить через міжнародні організації на 5,95 млрд грн. Програма лікування громадян за кордоном буде профінансована на 389,9 млн.грн.

МОЗ України

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