Президент зареєстрував законопроект про сільську медицину

У Верховній Раді України зареєстрували ініційований Президентом України Петром Порошенком Проект Закону №7117 “Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості”.

Проект реформування сільської медицини передбачає розвиток інфраструктури та додаткове фінансування для охорони здоров’я у селах. Він покликаний створити умови, щоб залучити в сільську місцевість, де зараз проживає 13 млн українців або 30% населення, працювати лікарів та медичний персонал.

Більше 13 мільйонів українців, які проживають у селах, потребують кращого доступу до якісних медичних послуг. Наразі низький рівень надання медичної допомоги у сільській місцевості спричинений зокрема відсутністю налагодженої медичної інфраструктури та кваліфікованого медичного персоналу.

Законопроект передбачає будівництво додаткових амбулаторії з можливістю проживання родини лікаря, придбання автомобілей для лікарів, щоб вони мали змогу пересуватися між селами, а також створення можливості для отримання освіти та підвищення кваліфікації.

«Поточний стан – жахливий. Лише 17% фельдшерсько-акушерських пунктів і амбулаторій забезпечені транспортом. Не вистачає обладнання, ліків, в значній частині фельдшерсько-акушерських пунктів немає медичного персоналу. Ми платимо дуже дорогу ціну за уповільнення реформування медицини», – зазначив Президент України під час наради з питань розвитку сільської медицини.

Крім того, законопроект закладає основи розвитку “телемедицини”, щоб лікарі мали змогу консультуватися з колегами за допомогою відеозв'язку. Для цього передбачається проведення мережі Інтернет в усі, навіть віддалені села, в рамках розвитку медичної інфраструктури.

Цього року в бюджеті вже передбачено 4 млрд гривень на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості. Крім того Уряд заклав додатковий 1 млрд гривень на розвиток системи охорони у селах у 2018 році.

«Ми як суспільство маємо забезпечити доступність медичної допомоги на всій території країни. Саме це зробить нас сильною державою, країною, де можна жити і бути здоровим всюди. Виділені кошти — запорука того, що кожен українець в будь-якому місці країни отримає якісну медичну допомогу», – зазначила в.о. міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун.

Законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості доповнює раніше ініційовані урядом проекти законів про зміну моделі фінансування системи охорони здоров’я та є частиною медичної реформи. Пакет законопроектів №6327 та №6604, які запускають реформу фінансування системи охорони здоров’я, а також президентський законопроект №7117, що передбачає підвищення доступу та якості медичних послуг у селах будуть розглянуті вже на цій парламентській сесії.

«Ми не можемо далі затягувати ситуацію з медичною реформою. Це також складова питання національної безпеки держави. Значна частина українського народу позбавлена права на отримання якісних медичних послуг через законсервовану, абсолютно неефективну радянську систему», – зазначив Петро Порошенко.

Медичну реформу вже підтримали Президент України, Прем’єр-міністр України, представники Уряду, а також 72% громадян України, про що говорять результати досліджень.

Ознайомитися з текстом законопроекту можна за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62554

МОЗ України