Уряд вирішить проблему із затримкою зарплат медикам

Уряд запевнив, що погасить заборгованість перед працівниками медичної галузі до кінця року. Це сталося за результатами зустрічі представників Уряду та МОЗ з Профспілкою працівників охорони здоров’я 15 вересня. Станом на 13 вересня 2017 року заборгованість становить 81,7 млн. грн.

Окрім того, щоб запобігти виникненню заборгованості із виплати зарплати медикам, які систематично трапляються наприкінці року, МОЗ підготувало проект розпорядження Кабміну «Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», який було погоджено ухвалити на найближчому засіданні Кабінету міністрів України.

“До сьогодні кардинальні зміни у фінансовому забезпеченні фахівців охорони здоров’я не були можливими через застарілу систему управління, оновити яку має медреформа, – стверджує в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. – Без ухвалення відповідних Законів парламентом ситуація принципово не зміниться, а дефіцит і заборгованість по зарплатах і надалі виникатимуть щороку. Саме тому команда МОЗ підтримує прагнення медиків змінити такий стан справ і робитиме все від неї залежне, щоб парламент ухвалив законопреокти № 6327 та №6604, необхідні для старту медичної реформи”.

Реформу вже підтримали представники Уряду, Прем’єр-міністр України, Президент, а також 72% громадян України, про що говорять результати опитувань. Тепер справа за парламентом. Ми очікуємо, що народні депутати проголосують за необхідні законопроекти №6327 та №6604 вже найближчим часом.

МОЗ України