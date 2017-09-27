Через вибухи в Калинівці зупинені три газорозподільчі станції, але Вінниця забезпечена постачанням палива, - Міненерговугілля

Через вибухи на військовому складі у Калинівці Вінницької області зупинено роботу трьох газорозподільних станцій. Про це повідомив радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook.

"Зупинено роботу трьох газорозподільних станцій. На транзит ситуація не впливає, кільцева схема газопостачання обласного центру дозволяє повністю забезпечувати мешканців блакитним паливом", - повідомив чиновник.

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