МОЗ щодо НП на Вінниччині: Для медичних потреб виділено ліки та медвироби на 10 млн грн

26.09.2017 року відбувся вибух боєприпасів на майданчиках арсеналу в/ч А 1119, розташованого неподалік м. Калинівка. У зоні надзвичайної ситуації опинилися: військове містечко (490 осіб), частина м. Калинівки (15 тис. осіб), частина с. Павлівка (3600 осіб), частина с. Сальник (1800 осіб) та Калинівська ЦРЛ.

До ліквідації надзвичайної ситуації та евакуації населення із зони ураження залучено 10 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, всього 30 осіб. Також розгорнуто 5 тимчасових медичних пунктів на збірних евакопунктах.

Наразі із закладів охорони здоров'я, що знаходяться в зоні ураження, було евакуйовано до лікувальних закладів м. Вінниці 180 осіб.

За інформацією Вінницького ЦЕМД та МК 27.09.2017 року о 02.53, (внаслідок НС) снаряд попав в приватний будинок, внаслідок чого постраждала 1 особа, яка госпіталізована до Вінницької центральної районної лікарні.

Для забезпечення медичних потреб виділено медикаменти та медичні вироби на загальну суму 10 млн грн.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ