Павло Розенко: Я не допущу перетворення програм лікування дітей за кордоном на бізнес

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив Міністерству охорони здоров’я розробити ефективний механізм контролю за використанням коштів програм із лікування дітей за кордоном. Відповідне доручення він озвучив у ході наради щодо розроблення загальнодержавної програми фінансування лікування дітей.

«Ось статистика: 2010 рік - 40 осіб здійснило таке лікування, 2011 рік – 18 осіб, 2012 рік – 14 осіб. От статистика попередніх років, коли дехто каже, все було дуже добре. Сьогодні в країні війна, сьогодні складна соціально-економічна ситуація, але в цьому році лікування за кордоном пройшла 141 особа, в тому числі 51 дитина. Тобто, попри всю непросту ситуацію, в 10 разів більше людей мають змогу пройти лікування за кордоном, ніж це було ще 5 років тому. Тому я ще раз хочу наголосити на тому, що робити вигляд, що нічого не змінюється на краще, не можна», - зазначив Павло Розенко.

«Я звертаю увагу на необхідність більш серйозного ставлення до програм лікування наших співгромадян, в тому числі дітей, за кордоном. Адже це ненормальна ситуація, коли по одних і тих самих захворюваннях, по одних і тих самих процедура ми маємо чеки із різних європейських країн, які відрізняються не на 5-10%, а відрізняються в рази. Ця ситуація є абсолютно неприпустимою і ненормальною», - сказав Віце-прем’єр-міністр.

«Формально ми не маємо права відмовити дітям у такому лікуванні за кордоном, але по факту складається враження, що хтось на горі людей будує собі бізнес. Так от ми не повинні допустити перетворення програм лікування дітей на бізнес. І вжити всіх заходів щодо унеможливлення шахрайства на цих напрямках. Тому я доручаю МОЗ розробити механізм, який, з одного боку, забезпечить ефективне функціонування цієї програми, а з іншого боку, унеможливить неефективне використання коштів цієї програми», - наголосив Павло Розенко.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ