Глава Уряду про добудову лікарні "Охматдит": МОЗ має усунути будь-які причини затримки робіт і забезпечити прискорення строків здачі об'єкта в експлуатацію

Перша черга нового сучасного лікувального-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" повинна бути здана в експлуатацію якнайшвидше. Міністерство охорони здоров’я має усунути будь-які причини затримок робіт. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з питань стану будівництва лікарні за участі керівництва Міністерства охорони здоров’я, правоохоронних органів, представників компаній – підрядників та постачальників обладнання, громадських організацій.

«Рік тому я чітко дав завдання, щоб ми розблокували будівництво «Охматдиту», яке тягнеться уже багато років, і якнайшвидше його завершили. Я знайшов можливості фінансування, ми розблокували усе, що заважало розпочати цю роботу. Нещодавно я відвідував лікарню, щоб оцінити хід робіт, - сказав Глава Уряду. - Розпочався жовтень, і, на жаль, маю сказати, що поки що темпи прогресу по «Охматдиту» мене не влаштовують».

Він підкреслив, що ніяких об'єктивних причин для затримок немає, натомість є бюрократичні зволікання, які мають бути негайно усунуті.

«Йдеться про життя і здоров'я дітей. Тому якщо бачите якусь недолугість, працюйте 24 години на добу, щоб рішення було. Моя ціль – завершення будівництва в означений термін - не пізніше кінця 2017 року», - підкреслив Глава Уряду, звертаючись до посадовців МОЗу і представників підрядної організації. Після завершення будівельних робіт керівництво «Охмадиту» має якнайшвидше завершити усі необхідні процедури, щоб ввести першу чергу лікарні в експлуатацію, і вона змогла нарешті приймати пацієнтів.

Одночасно він дав доручення розпочинати невдовзі процедури запуску добудови другої черги лікарні. «Для нас це справа честі – повністю побудувати весь комплекс лікарні. Це питання здоров’я наших дітей, це можливість для них лікуватися вдома, а не їздити по закордонах», - сказав Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ