Глава Уряду: Ситуацію у медичній сфері не можна залишати без змін

Галузь охорони здоров’я в Україні потребує негайних змін, і сьогодні країна як ніколи близька до запровадження необхідних рішень у цій сфері. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він повідомив, що набір першочергових рішень напрацьований – і сьогодні він проходить широке обговорення. «Є позитивні й негативні відгуки. Але хочу запитати усіх: невже треба залишати усе як є? Подивіться на медичні заклади, на якість обслуговування, умови, в яких перебувають пацієнти. Так далі не може бути, не можемо терпіти – ціною життя й здоров’я українських громадян. Нічого не робити, залишити все те, як є – це неприпустимо», - сказав Володимир Гройсман.

Ті, хто не підтримує змін – або ніколи не перебували в медзакладах, або навмисно «ставлять палки в колеса». «Наше завдання – проаналізувати реформу. Давайте коригувати, але щоб робити, приймати відповідальні рішення і їх реалізовувати, - сказав Володимир Гройман. - Люди сьогодні говорять: не дай Бог сьогодні захворіти. Чому вони так говорять? Тому що це велике фінансове потрясіння. Ми запроваджуємо програми, але цього недостатньо. Я ще раз закликаю: давайте відставимо наші політичні прапори, об’єднаємося, приймемо правильні рішення».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ