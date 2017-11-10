Медичну реформу розглянуть у Верховній Раді наступного тижня

Принципово важливим для Уряду є реалізація рішень в інтересах українських громадян. Медична реформа — одне з таких рішень. Наступного тижня Парламент розгляне у сесійній залі законопроекти №№6327, 6604, що з квітня чекають на ухвалення.

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав всіх залишити політичні прапори та об’єднатися, щоб ухвалити відповідальне рішення щодо медичної реформи. Адже влада має боротися за якісну та справедливу систему охорони здоров’я, в центрі якої має бути пацієнт.

«Подивіться, у яких умовах перебувають українські пацієнти. Так далі бути не може. Ми не можемо далі терпіти ціною життя і здоров’я громадян, — заявив Прем’єр-міністр. — Залишити все, як є, неприпустимо. І противники реформи охорони здоров’я або ніколи не відвідували медичних закладів України, або не хочуть бачити, наскільки критична ситуація сьогодні».

В.о. міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун закликає народних депутатів і всіх українських політиків об'єднатися заради системних змін в українській медицині на користь здоров'я мільйонів українців.

«Ми як ніколи близькі до історичного кроку - збудувати якісну та справедливу медичну систему для мільйонів українців. Ціна відтермінування - життя та здоров’я громадян. Україна не може більше чекати, маємо вийти в плюс. Закликаємо всіх народних депутатів та політиків об’єднатися та все зробити для того, щоби медична реформа розпочалась!», – зазначає в.о. міністра охорони здоров’я України.

Нагадаємо, 10 жовтня Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що наступного тижня законопроекти медичної реформи будуть розглянуті у залі Верховної Ради.

«Я сподіваюся і вірю, що Парламент ухвалить позитивне рішення. Я хочу, щоб в Україні була якісна медицина, щоб українці були здоровими. Я — за медичну реформу!», — заявив Андрій Парубій.

Спікер висловився про невідкладність прийняття медичної реформи, адже «моральна і фізично застаріла сфера охорони здоров'я потребує негайного перезапуску».

Ми закликаємо народних депутатів України, незалежно від їх партійної приналежності й політичних поглядів, проголосувати за законопроекти №№ 6327, 6604 наступного тижня. Нагадуємо, що 72% українців підтримують урядові законопроекти щодо медичної реформи, згідно з результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» у липні-серпні 2017.

МОЗ України