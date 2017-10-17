Володимир Гройсман: Головне завдання цього пленарного тижня - дати старт медичній реформі

Ключовим завданням цього пленарного тижня роботи Верховної Ради України є підтримка пакета законопроектів з медичної реформи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Починається пленарний тиждень, і я бачу одну найголовнішу задачу – дати старт медичній реформі. Ми маємо забезпечити якісні послуги в наших лікарнях. Ми маємо гарантувати громадянам, що держава справді буде платити за кожне їх лікування. Ми маємо нарешті дати змогу лікарям офіційно отримувати достойні зарплати. І ми можемо це зробити, ухваливши законопроекти 6327 та 6604 на цьому тижні", - підкреслив Глава Уряду.

Він звернув увагу, що "за консервацію існуючої системи ми платимо людськими життями".

Саме тому Прем'єр-міністр звернувся до всіх парламентарів і закликав їх об’єднатися, щоб "розпочати побудову якісно нової системи фінансування охорони здоров’я в країні".

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