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Володимир Гройсман: Головне завдання цього пленарного тижня - дати старт медичній реформі

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Ключовим завданням цього пленарного тижня роботи Верховної Ради України є підтримка пакета законопроектів з медичної реформи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Починається пленарний тиждень, і я бачу одну найголовнішу задачу – дати старт медичній реформі. Ми маємо забезпечити якісні послуги в наших лікарнях. Ми маємо гарантувати громадянам, що держава справді буде платити за кожне їх лікування. Ми маємо нарешті дати змогу лікарям офіційно отримувати достойні зарплати. І ми можемо це зробити, ухваливши законопроекти 6327 та 6604 на цьому тижні", - підкреслив Глава Уряду.

Він звернув увагу, що "за консервацію існуючої системи ми платимо людськими життями".
Саме тому Прем'єр-міністр звернувся до всіх парламентарів і закликав їх об’єднатися, щоб "розпочати побудову якісно нової системи фінансування охорони здоров’я в країні".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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