7 заяв, оновлені коефіцієнти, фіксований перелік конкурсних предметів і 150 балів на лікарські спеціальності – основні новації вступу-2018

Наступного року 2 конкурсні предмети для вступу до вишів будуть фіксованими, а третій вступник зможе обрати з двох альтернативних варіантів. Про це розповів заступник Міністра освіти і науки Юрій Рашкевич під час прес-конференції щодо умов вступу 2018 року, яка відбулася сьогодні, 18 жовтня 2017 року.

«Практично всі основні стейкхолдери, які брали участь в обговоренні Умов прийому на 2018 рік, виступили за уніфікацію конкурсних предметів. Це забезпечить більшу рівність абітурієнтів: щоб коли вони подають різні заяви в різні університети не було так, що при розрахунку їх балу в одному випадку враховують одні предмети, а в другому – інші. Була широка дискусія – чи зробити повну уніфікацію, тобто всі 3 предмети однаковими, чи залишити один на вибір. Знову ж таки, враховуючи побажання університетів та громадськості, ми зробили третій конкурсний предмет на вибір», – розповів Юрій Рашкевич.

Таким чином, перелік конкурсних предметів матиме наступний вигляд:

Перший предмет – Українська мова та література (фіксований)

Другий предмет – профільний (фіксований)

Третій предмет – на вибір з двох предметів, що закріплені за кожною окремою спеціальністю (альтернативний).

Під час подання заяв абітурієнти зможуть використовувати сертифікати ЗНО як 2018 року, так і 2016, 2017 років з усіх предметів, окрім іноземних мов. Це пов’язано зі зміною формату проведення тестування з іноземних мов у 2018 році. Зокрема, на ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов вперше будуть тести двох рівнів складності: В1 і В2. Також вони включатимуть частину «Розуміння мови на слух»: прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.

Сертифікати ЗНО можна буде використовувати в будь-якій комбінації.

Ще одна зміна – кількість заяв, які зможе подавати вступник 2018 року на місця державного та регіонального замовлення. Кількість заяв зменшена з 9 до 7, а подавати їх можна буде, як і цього року, не більш ніж на 4 спеціальності. Подання заяв на контракт не обмежується.

В Умовах прийому на 2018-й залишилися цьогорічні коефіцієнти – регіональний, сільський, галузевий, однак були дещо змінені їх величини. Так, регіональний коефіцієнт для вишів Києва буде 1, для ВНЗ у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладів вищої освіти – 1,04 і в інших випадках – 1,02.

Сільський коефіцієнт збільшено для вступників на аграрні спеціальності – для них він становитиме 1,05. На інші спеціальності СК дорівнюватиме 1,02. Ним зможуть скористатися вступники, які зареєстровані у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Галузевий коефіцієнт становитиме 1,02 і, на відміну від 2017 року, поширюватиметься також на заяви з другою пріоритетністю.

Для вступу на окремі медичні спеціальності – «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» – встановлено мінімальну кількість балів з біології, хімії або математики.

«Ще під час минулорічної вступної кампанії МОЗ звернулося до нас з наполегливим проханням встановити обмеження на вступ у мінімум 150 балів по всім предметам, але це було робити запізно. Втім ми врахували це на 2018 рік. На лікарські спеціальності буде встановлений мінімальний прохідний бал по результатам ЗНО – 150», – відзначив заступник Міністра.

На 2018 рік розширено перелік спеціальностей, яким надаватиметься особлива підтримка. Зокрема, додано спеціальності «Деревообробка», «Гідротехнічне будівництво» і частину спеціалізацій спеціальності «Географія», які стосуються фізичної географії.

Водночас Юрій Рашкевич наголосив, що один з головних принципів вступу – місце йде за студентом залишається незмінним.

«Готуючи цей документ, ми обговорювали його і в університетській спільноті, і в соцмережах, і на Колегії МОН, і в парламентському Комітеті з питань науки і освіти. Загальний тон був таким, що Умови прийому на 2018 рік, не мають зазнати кардинальних змін: суспільство, батьки, діти мають глибше зрозуміти ті особливості, які ми запровадили за останні кілька років. Тому одним з принципів написання Умов було нічого радикально не змінювати. Насамперед це стосувалося принципу, що місце йде за абітурієнтом. Широкий конкурс зберігається незмінним. Ми побачили, що абітурієнти дуже свідомо роблять вибір, і відбувається їх перетік до сильніших університетів, що є одним з серйозних аргументів забезпечення якісної підготовки фахівців», – підкреслив він.

Нагадуємо, що під час вступної кампанії 2018 року реєструвати електронні кабінети можна буде з 2 липня, а подавати заяви – з 12 липня.

Міністерство освіти і науки України