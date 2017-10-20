Прем'єр-міністр: Ми створюємо групу впровадження медичної реформи для якісного проведення змін у системі охорони здоров'я

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює створення групи фахівців для якісного впровадження змін системи охорони здоров’я, підготовлених Урядом і ухвалених Верховною Радою України. Про це Глава Уряду сказав у своєму відеозверненні.

Він подякував Президенту України, керівникам та членам найбільших фракцій Парламенту, позафракційним депутатам, які віддали свій голос за старт медичної реформи і зміну системи, яка десятиліттями була «недоброзичливою ані до лікарів, ані до пацієнтів».

Ключовими орієнтирами реформи, за словами Володимира Гройсмана, визначені доступність якісної медичної послуги на будь-якому рівні – від ФАПу до поліклініки і спеціалізованих закладів, належне фінансування системи охорони здоров’я, а також запровадження достойної оплати праці лікарів.

«Це той комплекс, який в сукупності з модернізацією обладнання дасть можливість змінити якість охорони здоров’я, - сказав Володимир Гройсман. - Зараз ми зробимо групу впровадження проекту, де об’єднаємо і депутатів, і лікарів, аби якісно розпочати зміни. Я знаю, що це непросто і відповідально. Але я готовий брати на себе відповідальність. Цієї осені ми ухвалили рішення про реформу освіти, реформу пенсійної системи, зараз – про реформу медицини. Ми розпочинаємо впровадження реформ. І ми будемо бачити, що за цими реформами буде інша якість життя громадян».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ