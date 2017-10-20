Глава Уряду: В результаті медреформи лікарень менше не стане, і вони будуть забезпечені

Медична реформа не призведе до зменшення кількості лікувальних закладів, а її результатом стане зміна фінансування системи охорони здоров’я, зміна якості надання послуг і оплати праці лікарів. Про це в ефірі телеканалу «1+1» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що з реформою Україна запізнилася на 26 років, і саме тому система охорони здоров’я знаходиться в занепаді. А жахи про майбутні перетворення розповсюджують ті, «кого задовільняє нинішній стан справ в медичній галузі».

"Ухвалені сьогодні (19 жовтня) закони дозволять змінити ситуацію. Ми почнемо фінансувати не стіни лікарень, не порожні койко-місця, а фінансувати конкретну медичну послугу, - сказав Володимир Гройсман. - Таким чином, ми підвищимо ефективність використання коштів і направимо кошти на життя та здоров’я людей».

Глава Уряду підкреслив, що для досягнення цілей знадобиться «декілька років серйозної важкої праці». «І я готовий брати на себе відповідальність, об’єднувати людей. Ми виважено й серйозно будемо впроваджувати зміни», - сказав Прем’єр-міністр.

При цьому він нагадав, що однозначно із ухваленими змінами, буде продовжена програма «Доступні ліки», робота з будівництва мережі кардіоцентрів.

«Запевняю, лікарень менше не стане, ФАПів буде навіть більше. І вони будуть забезпечені всім необхідним. Треба навести лад в сільській медицині, в екстреній медицині. Ми будемо йти локальними речами і глобально змінювати систему», - сказав Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ