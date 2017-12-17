МОЗ продовжує посилені заходи з вакцинації проти кору до кінця січня 2018 р.

На заваді посиленим заходам з імунізації став і високий випадок відмов (7,4% – понад 56 тис. дітей), і високий відсоток протипоказів, низький відсоток охоплення посиленими заходами з імунізації дітей старшого віку, а в окремих регіонах відсутність достатньої кількості вакцин при тому, що в Україні наявна достатня кількість вакцини КПК, що вказує на проблему з перерозподілом на місцях. При цьому діти, які не отримали жодної дози КПК, вакцинуються значно пізніше, ніж необхідно. Найменшого прогресу заходи з посиленої імунізації досягли в областях, де реєструється найбільше випадків кору: Тернопільській, Одеській, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській.

Наступними кроками з подолання спалаху кору в Україні стануть продовження посиленої імунізації дітей старших вікових груп та дітей, які не мають жодного щеплення проти кору, зменшення кількості протипоказів через виключення необґрунтованих, щеплення проти кору незалежно від наявності щеплень проти інших інфекційних хвороб, налагодження ефективної комунікації з батьками та керівниками навчально-виховних закладів щодо необхідності вакцинації від кору.

Просимо батьків в усіх областях України вакцинувати дітей, щоби вберегти їх від такого небезпечного захворювання, як кір. Для захисту від кору необхідно отримати дві дози вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи. Це якісна і безпечна вакцина виробництва ГлаксоСмітКляйн, Бельгія, наявна в усіх областях країни.

Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК

Якщо вашій дитині від одного до дев’яти років і вона пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за календарем, вам необхідно якнайшвидше звернутися до медзакладу і зробити безоплатне щеплення проти кору. Дітям, яким скоро виповнюється 1 рік або 6 років, потрібно зробити щеплення за календарем. Вакцинуватися рекомендується також і дорослим, не захищеним щепленням проти кору, придбавши вакцину за власний кошт.

Кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі. Захворювання проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювання і пронос. Кір може мати тяжкий перебіг, а також призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Вірус кору – надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Специфічного лікування від кору немає. Проте захворюванню можна запобігти. На кінець жовтня 2017 року другою дозою вакцини КПК за календарем щеплень були захищені 78% дітей віком 6 років.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ