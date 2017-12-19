Міжнародні протоколи лікування: переваги для пацієнтів, системи охорони здоров'я та держави

28 квітня 2017 набув чинності Наказ МОЗ України № 1422 від 29 грудня 2016 р., який дозволяє українським лікарям використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні протоколи.

Використання у лікарській практиці нових клінічних протоколів - один із найважливіших шляхів впровадження доказової медицини в Україні. Доказові клінічні протоколи відіграють провідну роль в системі охорони здоров'я, оскільки несуть значні вигоди для усіх “гравців”: пацієнтів, лікарів, та держави в цілому.

Переваги для пацієнтів

Міжнародні протоколи лікування орієнтовані на потреби пацієнта, тому їх впровадження сприятиме покращенню їх стану здоров'я. Чому ж можна сподіватися на такий позитивний результат? Так, протоколи передбачають використання тих методів діагностики та лікування, які є ефективними та заснованими на доказовій медицині, тоді як призначення неефективного лікування практично унеможливлюється. Відповідно, це призводить до зниження рівня захворюваності і смертності та поліпшення якості життя. Протоколи гарантують, що кожен пацієнт отримає однаково високий рівень надання медичної допомоги, незалежно від того, у якій лікарні, і який лікар їм цю допомогу надаватиме.

Переваги для фахівців в галузі охорони здоров'я

Протоколи лікування пропонують чіткі рекомендації для практикуючих лікарів, а також підвищують якість клінічних рішень, у тому числі й серед тих фахівців, які звикли до застарілої медичної практики. Ще одна важлива перевага клінічних протоколів полягає у тому, що вони сприяють узгодженості надання медичної допомоги пацієнтам на усіх рівнях.

Переваги для системи охорони здоров'я та держави

Для системи охорони здоров'я важливість впровадження клінічних протоколів пов'язана з підвищенням ефективності роботи (часто за рахунок стандартизації надання медичної допомоги пацієнтам) та оптимізації вартості лікування. Впровадження протоколів також може сприяти підняттю рівня довіри до системи охорони здоров'я зокрема та держави в цілому, оскільки забезпечення якісними та ефективними медичними послугами формують у суспільстві позитивне сприйняття як самої системи, що надає послуги, так і держави, яка їх гарантує.

Найближчим будуть опубліковані інструкції-роз’яснення щодо впровадження нових клінічних протоколів.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ