Готуємо методику формування амбулаторних дільниць, - Геннадій Зубко

Закон 7117 щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості наразі потребує спільних зусиль для його впровадження. До регіонів вже направлений спільний лист Мінрегіону і МОЗу щодо формування амбулаторної мережі, а також медична субвенція на створення інфраструктури. Про це на засіданні Уряду наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Наступний і важливий крок – ініціативність органів місцевого самоврядування, адже саме від них залежатиме якість надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості», - зазначив урядовець.

Він додав: «Від активності ОТГ, керівництва районного рівня, від швидкості побудови амбулаторних мереж з урахуванням доступності первинної допомоги залежатиме спрямування відповідних коштів від держави на забезпечення транспортом, надання житла, мотиваційного пакету для медичних працівників».

За його словами, наразі спільно з МОЗ готується методика формування мережі первинної медичної допомоги, яка дозволить зробити доступність цієї послуги у сільській місцевості. «Зміни відбудуться і «в середині» амбулаторій: це і питання медичних протоколів, і процедур, і запровадження E-healthy тощо. Ці кроки і є яскравим прикладом секторальної децентралізації, яка змінює якість послуг у громадах», — підкреслив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України