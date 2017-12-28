На засіданні Уряду ухвалили документи для впровадження медреформи

27 грудня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України презентували план впровадження основних реформ у системі охорони здоров’я на 2018 рік та ухвалили ключові документи для запуску змін у наданні первинної медичної допомоги.

Запускаємо Національну службу здоров‘я України

Ключовим для впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я в Україні є сьогоднішнє рішення Уряду про затвердження Положенння про Національну службу здоров’я України — національного страховика, який укладатиме договори із закладами охорони здоров’я та закуповуватиме у них послуги з медичного обслуговування населення. Документ вступить у дію після підписання Президентом законопроекту №6327. І від цього залежать терміни впровадження реформи. На початку січня буде оголошено конкурс на посаду голови Служби, і до липня вона буде утворена та розпочне роботу.

Нова система фінансування на рівні сімейних лікарів запрацює з середини року

З липня 2018 року заклади первинної ланки у містах, громадах та районах, які приєднаються до реформи, отримають виплати за медичні послуги за кожного пацієнта від Національної служба здоров’я України. До цього часу всі медичні заклади країни будуть отримувати кошти як і раніше — за субвенцією через місцеві бюджети. Заклади вторинної і третинної допомоги будуть фінансуватися за субвенцією до кінця 2018 року.

В квітні розпочинається національна кампанія «Обери свого лікаря»

Обрати свого лікаря та підписати Декларацію можна буде з 1 квітня. До цього часу підписання Декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.

В 2018 держава оплатить за новою моделлю базовий пакет послуг сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів

Затверджені новий перелік послуг первинної медичної допомоги та нові вимоги до оснащення практики первинної допомоги. Це типовий для європейських країн перелік послуг: консультації, направлення, довідки, профілактичні огляди, основні аналізи.

Набір аналізів, які входять в перелік буде поступово розширюватись, як це відбувається в програмі «Доступні ліки»

Уряд спростив відкриття медичної практики

Тепер для отримання ліцензії на власну медичну практику у сімейній медицині або педіатрії на процедуру в МОЗ потрібно буде витратити не 30, а всього 7 днів. Це перший крок, і найближчим часом ця процедура буде ще більше спрощена.

Програму «Доступні ліки» розширено, готується запуск електронних рецептів

У програмі «Доступні ліки» наступного року збільшиться кількість безкоштовних ліків — щонайменше на 10 препаратів — і з’явиться 2 додаткові діючі речовини для лікування серцево-судинних захворювань та діабету ІІ типу. На 2018 рік у Державному бюджеті передбачено на 30% більше фінансування програми — 1 мільярд гривень. У квітні у декількох регіонах та у місті Бахмут має запрацювати електронний рецепт, який передусім дозволить пацієнтам отримувати ліки не лише у своєму місті, але й у інших населених пунктах. Також Уряд ухвалив ряд технічних змін, які стосуються роботи та взаємодії аптек, виробників, дистриб’юторів і розпорядників бюджетних коштів: у наступному році буде запроваджено електронну звітність та надано можливість реалізовувати залишки лікарських засобів за цінами попереднього періоду протягом 30 днів після визначення нових.

Суттєво спрощені процедури відправки українців на лікування за кордон

Нова постанова про направлення громадян України для лікування за кордон впроваджує кардинально нові принципи роботи Комісії МОЗ та чітко регламентує увесь порядок направлення хворих українців у закордонні клініки для лікування. Сьогодні нарешті врегульовані питання строків розгляду справ, вибору клініки, розмежування функцій органів місцевого самоврядування та ЦОВВ щодо направлення на лікування за кордон. Удосконалений механізм фінансування та передбачена можливість залучення коштів для оплати лікування з благодійних фондів, коштів місцевих бюджетів, інших незаборонених законодавством джерел.

Це дасть можливість не лише ефективно використовувати бюджетні кошти, але й не зволікати з процесом направлення на лікування за кордон. Відтепер, коли пацієнт потребує невідкладного лікування, він може виїжджати в клініку на лікування з того моменту, коли комісія поставила його на облік.

Довідка

Ключові дати реформи фінансування системи охорони здоров’я

січень 2018 року — початок підготовчого періоду: автономізація закладів первинної медичної допомоги

У першу чергу будуть реорганізуватися з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства заклади первинної медичної допомоги. Тільки за цієї умови заклади зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету.

квітень 2018 року — старт кампанії з вибору лікаря з надання первинної медичної допомоги

Пацієнт може обрати для себе будь-якого лікаря, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Декларація про вибір лікаря первинної допомоги, яку кожен українець має підписати зі своїм лікарем, повідомляє державу, який заклад або лікар має отримати гроші за ведення конкретного пацієнта.

червень 2018 року — запуск Національної служби здоров’я України

липень 2018 року — початок фінансування закладів первинної медичної допомоги за новою моделлю

Медичні заклади зможуть приєднуватися до реформи тільки одночасно цілим районом, містом або об’єднаною територіальною громадою. Це зумовлено тим, що субвенція перераховується на місцевий бюджет, і, відповідно, може бути замінена повністю для цього бюджету, а не окремого закладу.

жовтень і грудень 2018 року — друге і третє «вікна можливостей» для входження закладів ПМД у реформу

Парламент вирішив на перехідний період залишити обидві системи фінансування — медичну субвенцію і прямі виплати за договорами з НСЗУ. Тому до початку прямих виплат з Державного бюджету за договорами з НСЗУ заклади первинної ланки (в тому числі автономізовані) будуть фінансуватися за рахунок медичної субвенції, як і раніше. Заклади вторинної і третинної ланки будуть фінансуватися за рахунок субвенції протягом всього 2018 року.

2019 рік — початок реформи на рівні спеціалізованої допомоги (лікарі-спеціалісти)

2020 рік — початок реформи на рівні високоспеціалізованої допомоги (стаціонарне лікування в лікарня