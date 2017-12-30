Як працюватиме Національна служба здоров'я України

28 грудня, Президент підписав Закон, що дав старт медичній реформі, а Уряд ухвалив базові документи, які дозволять розпочати системні зміни, зокрема — Положення про Національну службу здоров’я України. Цей документ є ключовим для впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я. Розповідаємо, коли буде створено НСЗУ і які функції виконуватиме Служба.

Коли і навіщо створюватимуть НСЗУ

Національна служба здоров’я України — центральний орган виконавчої влади, що реалізовуватиме державну політику у сфері державних фінансових гарантії медичного обслуговування населення. НСЗУ — це національний страховик, який укладатиме договори із закладами охорони здоров’я та закуповуватиме у них послуги з медичного обслуговування населення.

НСЗУ не володітиме коштами, які виділяються з держбюджету на оплату послуг медичного обслуговування населення. Гроші зберігатимуться на казначейських рахунках. НСЗУ контролюватиме дотримання умов договору. Якщо йдеться про лікарську помилку, то тут контроль залишається за МОЗ.

У січні буде оголошено конкурс на посаду голови Служби, і до липня НСЗУ буде утворена та розпочне роботу.

Перші прямі виплати від НСЗУ

У кінці червня 2018 року починає роботу Національна служба здоров’я України. Перші заклади охорони здоров’я у статусі некомерційних комунальних підприємств підпишуть договори з НСЗУ. З цього часу ці медзаклади первинної допомоги почнуть отримувати прямі виплати за надані послуги.

Заклади, що до цього часу не встигнуть пройти процедуру автономізації або все ще чекатимуть, поки інші заклади їхнього міста, району чи ОТГ завершать цей процес, будуть і далі фінансуватися за рахунок медичної субвенції.

У цей же час буде розпочата робота з підготовки переходу закладів спеціалізованого і стаціонарного лікування на нову модель фінансування.

1 жовтня і 31 грудня — це друге і третє «вікно можливостей» для закладів первинної допомоги укласти контракт з Національною службою здоров’я та перейти з субвенції на прямі виплати за пацієнтів.

Зауважимо, що вже зараз є заклади, які завершили або проходять процес автономізації. Усі інші мають достатньо часу, щоб розпочати та завершити реорганізацію медичних закладів до липня 2018 року.

Міністерство охорони здоров'я України