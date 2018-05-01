Уряд визначив, як розраховуватиметься вартість медичного обслуговування

Уряд затвердив Методику розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування. Відповідне рішення № 1075, яке прийняте на засіданні Уряду 27 грудня 2017 року, спрямоване на забезпечення стандартизації підходів до обліку витрат у закладах охорони здоров'я на основі загального принципу «зверху вниз».

Зазначений метод передбачає проведення економічних розрахунків, результатом яких є розподіл усіх витрат закладу охорони здоров’я - від адміністративних та допоміжних підрозділів до основних клінічних відділень. Кінцева середня вартість одиниці медичної послуги розраховується на основі критеріїв розподілу витрат. Перелік та порядок їх застосування визначаються МОЗ.

Зокрема, складовими медичної послуги є виписаний пацієнт, ліжко-день у стаціонарному відділенні лікарні, амбулаторне відвідування тощо.

У вартість медичної послуги, зокрема, входитиме заробітна плата медичного персоналу, витрати на лікарські засоби, комунальні послуги, амортизація обладнання тощо.

Методика є обов'язковою для застосування установами охорони здоров'я для обліку та аналізу фактичних витрат. Крім того, Міністерство охорони здоров'я повинне розробити пропозиції щодо єдиних тарифів у рамках програми медичних гарантій.

Затвердження Методики закладе базові принципи універсальної національної системи розрахунку вартості медичних послуг

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України