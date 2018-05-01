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Уляна Супрун: Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави

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Як працюватиме система страхування, яка цього року вводиться на первинній ланці надання медичної допомоги? Чому НСЗУ називають національним страховиком? В.о. Міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун відповіла на ці та інші питання про медичну реформу в ефірі програми "Час. Підсумки дня" 5 каналу.

"Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безоплатно. На первинній ланці пацієнти не мають оплачувати нічого: тут є 100% покриття від держави. Ті тарифи, які визначаються, це тарифи, скільки держава буде платити лікарям. Пацієнт не платить тарифи - він отримує послуги безоплатно, бо він уже заплатив за свою страховку, сплачуючи податки", - наголосила доктор Уляна Супрун.

Докладніше: https://youtu.be/FUjHoZcrEbk

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