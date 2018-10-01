В Україні зареєстровано спалах вірусного гепатиту А

Епідемії вірусного гепатиту А немає

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, в цьому році вже зареєстровано одне групове захворювання (спалах) вірусного гепатиту А – у Миколаєві та області. Всього захворіло 47 осіб, у тому числі 6 дітей віком до 18 років.

Хворі були госпіталізовані до Миколаївської обласної інфекційної лікарні – 38 осіб, Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні – 6 осіб, 3 особи відмовились від госпіталізації (з них 1 особа виїхала з країни, 2-м особам призначено амбулаторне лікування).

Форма перебігу хвороби у більшості хворих середньої важкості (45 осіб, з них – 5 дітей).Важка форма перебігу хвороби спостерігається у 2 осіб (в тому числі, у 1 дитини).

На даний момент 5 осіб (в тому числі 1 дитина) вже виписані зі стаціонару. На стаціонарі перебуває 39 осіб.

Епідеміологічне розслідування і лабораторні дослідження питної води тривають.

Дані щодо захворюваності на вірусний гепатит А в Україні за 11 місяців 2017 року свідчать, що рівень захворюваності не перевищує середніх багаторічних рівнів. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення за 11 місяців 2017 року становить 6,45 проти інтенсивного показника 6,27 за 11 місяців 2016 року, серед дитячого населення – 13,33, проти 13,2 за 11 місяців 2016 року, що практично на тому ж рівні.

За 11 місяців 2017 року в Україні було зареєстровано 29 спалахів вірусного гепатиту А (у 2016 році - 21), спалахи реєструвались у сімейних вогнищах, дитячих організованих колективах, закладах освіти, об’єктах громадського харчування та торгівлі. Були пов’язані здебільшого з недотриманням заходів профілактики та порушенням протиепідемічного режиму на об’єктах, а також з недотриманням правил особистої гігієни самими хворими.

Міністерство охорони здоров'я України