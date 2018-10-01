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Медреформа в дії: що мають зробити заклади первинної допомоги у 2018 році

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Медичну реформу розпочато: закон про медреформу підписав Президент, Кабмін ухвалив ключові документи. Сьогодні розкажемо, що мають зробити заклади первинної допомоги у 2018 році.

Комунальні заклади первинної допомоги у 2018 році мають:
Реорганізуватися у некомерційне комунальне підприємство
Лише медичні заклади у статусі комунальних некомерційних підприємств зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету.

Забезпечити комп’ютеризацію, обрати МІС та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, отримати електронні цифрові підписи для закладу та лікарів
Привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність до Табелю технічного оснащення
Забезпечити надання ПМД у вихідні, свята та для заміни основного лікаря у відпустці, на лікарняному чи під час підвищення кваліфікації
Почати активне інформування та підписання з пацієнтами Декларацій про вибір лікаря первинної допомоги
Старт кампанії з вибору лікаря первинної допомоги розпочнеться з квітня 2018 року. До цього часу підписання Декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі. Це зроблено для того, щоб лікарі мали час навчитися користуватися функціоналом медичної інформаційної системи, а також для тестування центрального компонента електронної системи охорони здоров’я.

Укласти договір з Національною службою здоров’я України
У січні буде оголошено конкурс на посаду голови Служби, і до липня НСЗУ буде утворена та розпочне роботу.

Міністерство охорони здоров’я України

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