МОЗ впроваджує міжнародну класифікацію первинної медичної допомоги

Сімейні лікарі,терапевти та педіатри у щоденній роботі користуватимуться міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги (ІСРС-2). Відповідний наказ затверджений Міністерством охорони здоров’я. Електронне ведення медичних записів та змога кодувати причину кожного окремого звернення пацієнта до лікаря – це значний крок на шляху побудови пацієнтоорієнтованої системи охорони здоров’я.

МОЗ України затвердив наказ “Про деякі питання застосування україномовного варіанту міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)”. ІСРС – це найбільш поширена класифікація, яка використовується на первинній ланці в багатьох країнах світу.

ІСРС-2 для українських лікарів – це нова система, яка дозволяє концентруватись на потребах пацієнтів, а не підлаштовуватись під зручність обробки кодів для формування статистики.

Зараз значну частину свого робочого часу медичні працівники первинної ланки витрачають на паперову і статистичну роботу, що обмежує їх час на потреби пацієнтів. Впровадження ІСРС-2 із подальшим спрощенням облікових і статистичних форм є важливою складовою системної роботи МОЗу із оптимізації роботи лікарів первинної ланки, з метою побудови дійсно пацієнтоорієнтованої системи охорони здоров’я.

Наступними кроками МОЗ щодо впровадження ICPC-2 у 2018 році передбачено запуск навчального онлайн тренажеру для лікарів, поширення навчальних матеріалів і їх інтеграція в медичну освіту на до- та післядипломному рівні, проведення регіональних тренінгів для практикуючих лікарів.

Довідково:

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги була розроблена Всесвітньою організацією сімейних лікарів (WONCA) у 1987 році і наразі використовується її друге видання (ІСРС-2) з оновленнями 2016 року. Зручність у використанні, постійне удосконалення і максимальна відповідність змісту діяльності первинної медичної допомоги (ПМД) зробили ІСРС-2 ефективним інструментом для збирання та аналізу даних як для потреб клінічного управління ПМД, так і для статистичних потреб.

Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно включила ІСРС до своєї групи міжнародних класифікацій (WHO-FIC).

Міністерство охорони здоров’я у 2017 році підписало угоду з WONCA щодо ліцензійного використання ІСРС-2 у загальній практиці. Українська мова стала 20-ю офіційною мовою, на яку була перекладена ІСРС-2. А українські лікарі тепер матимуть змогу долучитися до міжнародної спільноти медиків, які щоденно у своїй роботі використовують цю просту та зручну класифікацію.

Міністерство охорони здоров’я України