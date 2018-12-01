МОЗ підтримує запобіжні заходи проти кору у Києві

Cпалах кору в Україні триває, і МОЗ продовжує посилені заходи з вакцинації проти цього небезпечного захворювання, щоби запобігти епідемії. Міністерство підтримує запровадження Київською міською державною адміністрацією запобіжних заходів у столиці.

За рішенням КМДА, невакциновані проти кору діти не допускатимуться до занять у шкільних та дошкільних навчальних закладах усіх форм власності. Ці заходи наразі запроваджені на 21 день. Рекомендовано обмежити проведення масових заходів. Начальники районних управлінь охорони здоров’я міста Києва розглядають можливість організації роботи кабінетів щеплень у вихідні дні. Станом на 11 січня 2018 року в столиці на кір захворіли 66 людей, із них 54 – діти.

За 11 місяців 2017 року в Україні зафіксували 3382 випадки захворювання на кір. Найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській області – 1049, Одеській – 931, та Закарпатській – 416. 5 людей в Одеській області померли, з них - 3 дітей.

Найбільше на кір хворіють діти, проте серед захворілих є значне число дорослих.

ПРО ПРИЧИНИ СПАЛАХУ КОРУ І ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБИ

Головна причина спалахів — низький рівень охоплення щепленнями. 2016-го року менше половини українських дітей отримали щеплення від кору за графіком. Із вересня 2017 року, за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні, тривають посилені заходи з імунізації, щоби захистити якомога більше дітей.

Закликаємо батьків вакцинувати дітей, щоби вберегти їх від такого небезпечного захворювання, як кір. Для захисту від кору необхідно отримати дві дози вакцини КПК.

В Україні наявна якісна, ефективна та безпечна вакцина КПК проти кору, паротиту та краснухи (Пріорикс, виробництва ГлаксоСмітКляйн, Бельгія).

До МОЗ надходять повідомлення про відсутність вакцини в деяких медичних закладах з різних регіонів. МОЗ уважно стежить за такими сигналами і вживає заходів щодо термінового перерозподілу вакцин.

До уваги батьків: якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу і отримайте безоплатне щеплення якомога швидше. Для дорослих: якщо ви не були вакциновані проти кору, вам також рекомендується зробити щеплення.

ПРО ВІРУС КОРУ

Кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі. Він загрожує і дітям, і дорослим, не захищеним щепленням. Захворювання проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювання і пронос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку.

Вірус кору — надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

На сьогодні існує високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Міністерство охорони здоров'я України