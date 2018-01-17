МОЗ вживає заходи для подолання спалаху кору в Україні

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, впродовж перших двох тижнів нового року на кір захворіли 1 285 людей – 856 дітей і 429 дорослих. Одна дитина померла в Одеській області. МОЗ продовжує посилені заходи з вакцинації проти цього небезпечного захворювання.

Із серпня 2017 працює оперативний штаб МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні, з вересня в Україні тривають заходи з посиленої вакцинації, У 2017 році посиленою вакцинацією вдалося охопити 65,5% дітей від запланованих.

За минулий рік на кір захворіли 4 782 людей. З початку спалахів внаслідок кору померло 6 людей: 4 дітей і 2 дорослих, усі в Одеській області.

Головна причина спалахів кору — низький рівень охоплення щепленнями протягом останніх років. 2016 року менше половини українських дітей отримали щеплення проти кору за графіком. Із вересня 2017 року, за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні, тривають посилені заходи з імунізації, щоби захистити всіх дітей.

«Епідемії немає, є спалахи. Але важливо не те, епідемія це чи спалах, а те, чи хворіють люди. У цивілізованій країні люди від кору помирати не повинні. Єдиний дієвий захист від кору — вакцинація. Сьогодні найголовніше — отримати щеплення для своїх дітей, які пропустили його за календарем. Вакцини не вбивають людей, кір вбиває. Дякую українцям, які виявили здоровий глузд і вакцинували своїх дітей. Ми всі разом відреагували на спалах кору як цивілізована країна. Ми закликаємо всіх батьків отримати єдиний ефективний захист для своєї дитини — щеплення»,– сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Із серпня 2017 працює оперативний штаб МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні (Наказ МОЗ України від 05.07.2017 № 763). З вересня в Україні тривають заходи з посиленої вакцинації (Наказ МОЗ від 11.09.2017 № 1082 «Про проведення заходів щодо імунізації населення проти кору в Україні»).

На виконання доручення віце-прем’єра В’ячеслава Кириленка, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки підготували спільний лист, яким з початку вересня було рекомендовано не допускати до відвідування навчально-виховних закладів нещеплених дітей, що є одним із основних способів попередити поширення інфекції. МОЗ цілком підтримує ці заходи.

«Спалах не був неочікуваним. Весь 2017 рік продовжувались посилені заходи з вакцинації проти кору, бо ситуація була катастрофічною. В 2016 році від кору було щеплено менше половини українських дітей. За 2017 рік ми підняли показник рівня вакцинації дітей до року майже вдвічі. Але цього все ще недостатньо, щоб захистити все суспільство від інфекційних хвороб. Потрібно починати вирішувати питання з дорослими. В нас є групи ризику — медики та освітяни»,– говорить голова національного комітету по верифікації та елімінації кору та краснухи, завідувач кафедри епідеміології НМУ ім. О.О. Богомольця Ірина Колеснікова.

У 2017 році посиленою вакцинацією вдалося охопити 65,5% дітей від запланованих. Якщо говорити про планову вакцинацію, то за 11 місяців 2017 року відповідно до національного календаря щеплень, 87,8% дітей одного року життя були вакциновані проти кору. Тому ми продовжуємо посилену вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи.

На початок січня 2018 року залишок вакцин загалом по Україні складає 516 тисяч доз, що загалом вистачає для завершення посиленої імунізації проти кору. До МОЗ надходять повідомлення про відсутність вакцини в деяких медичних закладах з різних регіонів. На сьогодні наказом МОЗ здійснено перерозподіл вакцин в регіони, де її кількість була недостатньою.

2 дози вакцини захищають від кору. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу і отримайте безоплатне щеплення якомога швидше. Для дорослих: якщо ви не були вакциновані проти кору, вам також рекомендується зробити щеплення. Це можна зробити у приватних клініках.

«Сьогодні в Україні наявна ефективна якісна безпечна вакцина Пріорикс виробництва Бельгії. Це вакцина КПК від кору, краснухи та паротиту. Вона має прекваліфікацію ВООЗ — головний світовий знак якості для вакцин. В деяких регіонах вакцини скінчились. Попит на щеплення від людей виріс — це правильно і розумно, бо щеплення є єдиним захистом від кору та інших інфекційних хвороб. Перерозподіл вакцин зроблено і зараз іде процес поставки вакцин в регіони. Просимо регіони вчасно повідомляти про залишки вакцин, щоб ми могли оперативно вам допомагати»,– говорить експерт з питань громадського здоров’я Володимир Курпіта.

Кір є одним з найбільш заразних захворювань, відомих у світі, однією з головних причин дитячої смертності. Інкубаційний період кору (тобто період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6—21 днів. Згодом з’являються такі симптоми як висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювота. На 4—5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.

«Головне, що мають розуміти батьки — лікування проти кору не існує. Єдиний захист від кору — це щеплення. Кір — одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. Якщо ви були щеплені, ви можете захворіти лише в легкій формі без серйозних ускладнень. Але якщо ви не щеплені, при контакті ви інфікуєтесь з вірогідністю не менш ніж 90%, а кожен двадцятий, хто не мав щеплення і захворів отримає тяжкі порушення здоров’я на все життя. Негайно вакцинуйте своїх дітей, якщо вони не пропустили свої щеплення в 12 місяців та 6 років»,– говорить експерт МОЗ України за напрямами «Інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія» Федір Лапій.

Довідково: Упродовж 1-14 січня 2018 року найбільша кількість випадків спостерігається у Івано-Франківській (275 випадків), Чернівецькій (274), Закарпатській (194) і Одеській (157) областях. Найменша кількість випадків захворювання – у Житомирській і Рівненський областях (по 1 випадку), Волинській та Луганській областях (по 2 випадки). Не зафіксовані випадки захворювання цього року у Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

У 2017 році зареєстровано 4782 випадки захворювання на кір (1292 дорослих і 3490 дітей) в 24 регіонах країни.

МОЗ