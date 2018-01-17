Ще одна смерть від кору. МОЗ закликає вакцинуватись

Стало відомо про ще одну смерть від кору. В Одесі померла доросла людина. Загалом від 2017 року внаслідок кору померли 7 людей, з них - 4 дітей. Ми продовжуємо посилені заходи з вакцинації проти цього небезпечного захворюванняі закликаємо кожного уважно стежити за своїм здоров’ям.

Ви можете уже хворіти кором, але не знати про це: інкубаційний період кору, коли симптоми ще не проявляються, становить 6—21 днів.

Далі починається період захворювання з такими симптомами:

висока температура,

головний біль,

нежить,

сухий кашель,

збільшення лімфовузлів,

запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення),

пронос та блювота.

На 4—5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.

Кір має серйозні ускладнення: захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

На кір хворіють не лише діти, а і дорослі: під загрозою всі, хто не має щеплення. У разі контакту з хворим на кір негайно зверніться до лікаря.

Специфічного лікування від кору немає, але ви можете попередити захворювання. Єдиний надійний спосіб захиститися від кору – вакцинація. 2 дози вакцини захищають від кору. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу і отримайте безоплатне щеплення якомога швидше. Для дорослих: якщо ви не були вакциновані проти кору, вам також рекомендується зробити щеплення. Це можна зробити у приватних клініках.

МОЗ