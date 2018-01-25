МОЗ продовжує заходи з посиленої вакцинації проти кору

Низький рівень вакцинації у минулі роки став основною причиною спалаху кору в Україні, який триває і досі. Міністерство охорони здоров’я закликає якнайшвидше надолужити пропущені щеплення. Рівень вакцинації дітей та дорослих у 98% дозволить попередити смертність та госпіталізацію від кору.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, впродовж перших трьох тижнів 2018 року на кір захворіли 2084 людей – 1375 дітей і 709 дорослих.

«Уже в цьому році госпіталізовано 1398 людей, серед них – 857 дітей. Лабораторно підтверджений діагноз у 169 людей. У січні в Одеській області померли троє людей: 1 дорослий і 2 дітей», - зазначив Володимир Курпіта, переможець відкритого конкурсу на посаду Генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Найбільший рівень захворюваності, як і тиждень тому, спостерігається в Івано-Франківській (463 випадки захворювання), Чернівецькій (333), Закарпатській (331), Одеській (265) областях. Найменша кількість випадків захворювання – у Харківській, Рівненський (по 1 випадку), Луганській (2), Житомирській (3), Волинській (5), Черкаській (7) областях. Не зафіксовані випадки захворювання цього року у Чернігівській і Сумській областях.

Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання — вакцинація.

Минулого року нам вдалося суттєво підняти рівень планової вакцинації проти кору, паротиту і краснухи (КПК): згідно з календарем щеплень, вакциною КПК були вакциновано 93,4% дітей 1 року по всій Україні і 90,7% дітей 6 років.

«Важливо підняти і рівень охоплення вакцинацією дітей інших вікових груп, які пропустили свої щеплення. Саме низький рівень вакцинації у минулі роки став основною причиною спалаху кору в Україні. Закликаємо батьків якнайшвидше надолужтити пропущені щеплення. Щоби попередити смертність та госпіталізацію від кору, нам необхідно досягти рівня вакцинації дітей та дорослих у 98%», – підкреслив Федір Лапій, експерт МОЗ України за напрямками «Інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія».

Нагадаємо, що з серпня 2017 працює оперативний штаб МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні (Наказ МОЗ України від 05.07.2017 № 763). З вересня в Україні тривають заходи з посиленої вакцинації (Наказ МОЗ від 11.09.2017 № 1082 «Про проведення заходів щодо імунізації населення проти кору в Україні»).

На 23 січня 2018 року залишок вакцин загалом по Україні становить 371 тисяч доз.

МОЗ постійно реагує на звернення з регіонів і оперативно здійснює перерозподіл вакцин з одних областей у ті, де є недостатня кількість.

МОЗ України