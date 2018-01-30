В Україні за 2017 рік вдвічі виріс рівень вакцинації проти кору. Попит на вакцини зростає

Рівень планової вакцинації проти кору в Україні протягом 2017 року зріс більше ніж удвічі у порівнянні з 2016 роком. За 12 місяців 2017 року по всій Україні згідно з календарем щеплень було вакциновано 93,3% дітей першою дозою вакцини (в 1 рік) і 90,7% дітей другою дозою (у 6 років). Для порівняння, у 2016 році менше половини українських дітей були вакциновані проти кору за графіком - 45,5% дітей віком 1 рік та 32,1% дітей віком 6 років. Тоді, за зведеною оцінкою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Україна була на третьому місці у світі серед країн із найнижчими показниками охоплень щепленням від кору.

Вакцинація - єдиний дієвий спосіб вберегтися від інфекційних захворювань і попередити розвиток небезпечних ускладнень. Довіра до вакцинації українських батьків зростає: за опитуванням Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, у 2017 році, 84% батьків сказали, що дотримуються або намагаються робити щеплення своїм дітям за календарем профілактичних щеплень. Для порівняння, у 2014-му календаря дотримувались лише 63% опитаних.

З вересня 2017 року в Україні тривають заходи з посиленої вакцинації проти кору – коли планова імунізація поєднується з активним залученням батьків з дітьми, які з різних причин не отримали щеплення у попередні роки. Менш ніж за п’ять місяців, станом на середину січня, в рамках посиленої імунізації було провакциновано 64,7% дітей, що вчасно не отримали першу дозу вакцини, та 72,2% дітей, котрі пропустили другу дозу вакцини.

Наразі попит на вакцини зростає. За один тиждень у січні використовується в середньому на 35% доз вакцин більше, ніж за аналогічний період у серпні, і на 25% більше, ніж на початку заходів із посиленої імунізації.

Основною причиною спалаху кору в Україні став низький рівень охоплення щепленнями у попередні роки. Для створення колективного імунітету та подолання кору, 95-98% дітей та дорослих мають бути захищені щепленнями. Наразі Україна наблизилась до цієї цифри у плановій вакцинації.

На тлі підвищення охоплень вакцинацією проти кору, велике занепокоєння викликає низький рівень охоплення щепленнями від інших небезпечних хвороб, зокрема, дифтерії, правцю та кашлюку. У 2017 році лише 51% дітей віком 18 місяців отримали три дози вакцини проти дифтерії, правцю та кашлюку АКДП, 44,8% дорослих були захищені від дифтерії вакциною АДП-М. Нагадуємо, що вакцинація від дифтерії призначена не лише дітям, а і дорослим (ревакцинація кожні 10 років).

Наразі в Україні у наявності більше 9 млн. доз вакцин проти дифтерії для дітей та дорослих. Вакцинація проти дифтерії та правцю безкоштовна для дітей і дорослих.

Міністерство охорони здоров'я України,