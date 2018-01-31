МОЗ: Лабораторні дослідження не підтвердили випадок дифтерії в Луганській області

Підозрілий на дифтерію випадок у Луганській області не підтвердився після проведення лабораторних досліджень в мікробіологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України.

У зв’язку з небезпечністю хвороби та низьким рівнем охоплення щепленнями проти дифтерії в Україні, МОЗ рекомендує вакцинацію для дітей і ревакцинацію для дорослих (кожні 10 років).

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки та явищами загальної інтоксикації з ураженням серцево-судинної та нервової систем.

Під час хвороби набряк слизових оболонок та блокування дихальних шляхів псевдомембранами часто призводять до смерті. Токсикоз, ураження серцево-судинної та нервової систем і вторинні інфекції також можуть мати летальні наслідки.

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років).

В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безоплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП, яка забезпечує найкращий захист. Також наявна безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця АДП та вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена АДП-М, яку застосовують для дорослих.

На 1 січня 2018 в Україні наявні 2,7 млн доз вакцини АКДП, 700 тис доз АДП та 6,1 млн доз АДП-М.

Міністерство охорони здоров'я України