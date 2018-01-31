Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні: 22-28.01.2018

Впродовж 22-28 січня у жодній із областей епідемічний поріг не перевищений​. На ГРВІ захворіло 181 287 людей, що типово для цієї пори року. З початку епідеміологічного сезону щеплення проти грипу зробили 178 890 людей.

ТИЖДЕНЬ 4/2018 (22-28 СІЧНЯ 2018):

Активність грипу в регіонах України залишається низькою

На грип та ГРВІ захворіло 181 287 людей, що типово для цієї пори року

Досліджено 176 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, в 30 випадках визначено РНК вірусу грипу типу B і в 4 випадках – грипу типу А

Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано

З початку сезону, щеплення проти грипу зробили 178 890 людей.

Детальніше в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

Рішення про впровадження карантину має вирішуватися на місцевому рівні з урахуванням епідемічної ситуації у конкретному населеному пункті.

Найбільш ефективним засобом попередження гриппу є вакцинація. Зробивши щеплення, ви отримуєте захист від вірусів, циркуляція яких очікується саме цього сезону. Так, для Північної півкулі в сезоні 2017–2018 років в склад вакцин проти грипу включені такі штами вірусів:

– A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - подібний вірус,

– A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подібний вірус,

– вірус B/Brisbane/60/2008.

На сьогодні оновлений штамовий склад затверджено для 4 вакцин проти грипу.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує організовувати тимчасові пункти щеплення проти грипу в дитячих дошкільних закладах, школах, організаціях, установах та закладах. Це допоможе попередити зростання рівня захворюваності та полегшити доступ населення до вакцинації проти грипу.

Нагадуємо, що вакцина проти грипу належить до рекомендованих вакцин та не закуповується за державний кошт.

МОЗ України