МОЗ наголошує на необхідності профілактики раку

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку

Кількість випадків раку щороку зростає у всьому світі. Така тенденція є і у нас - на різні форми раку хворіє мільйон українців. Актуальною є не лише проблема доступності до лікування та профілактики раку, а й стійка онкофобія у суспільстві. Як боротись проти раку, - говорили у МОЗ. Тут відкрили фотовиставку «Без рожевих окулярів» - проекту, який організували жінки, які живуть із діагнозом рак.

МОЗ України працює над розширенням доступу до лікування хворих на рак. За останній рік вдвічі збільшилось фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, і на 63% - для лікування раку у дітей. Водночас, забезпечити абсолютно усіх необхідним лікуванням поки не вдається. Щороку в Україні діагностують понад 140 тисяч нових випадків раку.

“Онкологічні захворювання є однією з основних причин смертності українців. І ми розуміємо, що навіть найсучасніші технології є безсилими перед останньою стадією раку. Тому ми формуємо нову культуру спілкування лікаря і пацієнта, наголошуючи на важливості раннього виявлення цієї хвороби. МОЗ України переконане, що впровадження ефективних програм скринінгу, профілактики та ранньої діагностики дасть можливість рятувати тисячі життів українців. Так, ще минулого року ми надали рекомендації регіонам щодо впровадження періодичних оглядів здорового населення з метою раннього виявлення онкологічних захворювань”, - наголосив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Однією із ключових позицій у боротьбі проти раку є профілактика і рання діагностика. Доведено, що у третині випадків раку можна запобігти.

"Більше 1 млн громадян України хворіють на рак. Ризик захворіти раком має кожний 4 чоловік, та кожна 6 жінка. Найважливішим фактором, що сприяє виліковності хвороби є діагностування та лікування будь-якого виду раку на ранніх стадіях. Щоби знизити показники смертності вкрай важливо уважно ставитися до власного здоров'я та здоров'я близьких, регулярно проходити елементарні профілактичні огляди та не зволікати, коли виявлені злоякісні утворення на передракових стадіях", - наголошує онкохірург, директор Національного інституту раку Олена Колеснік.

Ще один важливий аспект у проблемі раку - онкофобія у суспільстві. Дуже часто люди з діагнозом рак стикаються з явищем відчуження, нерозуміння оточуючих, втратою звичного кола з друзів, знайомих, родичів. Не рідкісні випадки застережного ставлення до людей з діагнозом або забороною батьками маленьких дітей спілкуватись через хворобу.

Онкофобія виражається і в тому, що люди не хочуть проходити специфічні обстеження - онкоскринінг, боячись почути слово "рак". Проте існує ряд ознак передракових станів і можна було б вчасно звернутись до лікаря, попередити захворювання, але страх відтягує і час звернення до лікаря, і лікування хронічних захворювань, які можуть привести в подальшому до онкодіагнозу.

“Сьогодні в МОЗ України ми відкриваємо фотовиставку «Без рожевих окулярів». Це історії чарівних жінок різного віку, різних соціальних груп, різного сімейного стану, що живуть із діагнозом “рак”. Виставка із 60 чорно-білих фотографій - це частина проекту «Без рожевих окулярів», організованого жінками, які живуть із діагнозом «рак» і не лише не здаються, а й хочуть привернути увагу громадськості до проблем жінок з онкологією і вчасною діагностикою”, - сказала Ольга Фещенко, керівник благодійного фонду "Рожева Стрічка України".

До проекту, що стартував рік тому у Києві, долучаються нові учасниці. Зараз їх вже майже 60. Фотовиставка була презентована у Києві, Луцьку і Львові.

Виставка буде відкрита для відвідувачів до 10 лютого 2018 року у МОЗ України.

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/sprosheno-proceduru-zdijsnennya-kontrolyu-za-provedennyam-socialnih-viplat-vnutrishno-peremishenim-osobam